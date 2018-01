Muerte de Matías: "No recibí ni un llamado de la familia de Galo Ochoa", dijo la mamá de la víctima

—No es un ciudadano digno de vivir en sociedad —dijo esta mañana la mamá de Matías Streitenberger al hablar de Galo Ochoa, el acusado de matar a Matías en un accidente de tránsito.

Matías, de 18 años. murió el primer día de este año al ser atropellado en la esquina de Raúl Alfonsín y Milún.

Marcela agregó que están conformes con la decisión de que Ochoa quede preso hasta el juicio.

—Tenemos una tranquilidad de que va a quedar tras las rejas. Por toda la sociedad.

Al recordar a su hijo, Marcela agregó:

—Por momentos pienso que esto no pasó y es sólo una pelicula de terror.

La mamá de Matías no imagina el momento que pueda cruzarse con quien está imputado de matar a su hijo.

—Es una persona a la que no dedico ni un minuto de mi tiempo diario. Para mí no tiene calificativo ni él ni su familia de quienes no recibí ni un llamado.

Agregó que tras este hecho "aprendimos a vivir de nuevo. Por suerte somos una familia que puede hablar". (LU2 y La Nueva.)