Barrionuevo afirmó que el Gobierno "traicionó" a la CGT

El secretario general del gremio de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, afirmó en las últimas horas que el Gobierno "traicionó" a la CGT porque, según consideró, "mientras la entretenía con la reforma laboral sacaba la ley la reforma previsional contra los jubilados que van a cobrar menos".

En declaraciones televisivas, Barrionuevo dijo que "no hay un entendimiento" con la gestión del presidente Mauricio Macri y evaluó que "el Gobierno dijo que la inflación era pan comido pero aún no la pudo controlar".

Por otra parte, el gremialista advirtió: "No tengo nada que ver con el kirchnerismo al que siempre enfrenté desde que el ex presidente Eduardo Duhalde eligió a Néstor Kirchner como candidato a presidente".

Además, sobre sus declaraciones sobre que los ex presidentes Raúl Alfonsin y Fernando de la Rua no terminaron sus mandatos por enfrentarse con el sindicalismo, Barrionuevo señaló que "yo solo dije que no le pisen la cola al león, que es el modelo sindical argentino".

Barrionuevo señaló también que si hay "dirigentes sindicalistas, políticos, y periodistas corruptos deben ir presos".

"Todas las malversaciones que hubo, de todos los que están presos, tenían que ver con el Estado", agregó y recordó que "Néstor Kirchner se murió a los 60 años, con miles de millones que se robaron". (NA)