El equipo de Casteglioni continúa líderando en España

El torneo de rugby profesional de España, División de Honor, ingresó el último fin de semana en la etapa final de su fase clasificatoria.

El certamen cuenta con participación bahiense. Uno de los rugbiers de nuestro medio, Federico Casteglioni, integra el plantel de VRAC Quesos Entrepinares.

Los de Valladolid vencieron a Sanitas Alcobendas RC por 25 a 22 de local con Feta ubicado en la posición de wing titular (11). El ex jugador de Argentino no sumó puntos, aunque participó todo el encuentro.

VRAC se mantiene como único líder e invicto tras 15 fechas, cuando quedan por delante siete jornadas para que concluya la fase clasificatoria. De conservar esa posición -o el segundo lugar- avanzará directo a semifinales.

Otro de los clubes con jugadores del ámbito de la Unión de Rugby del Sur es el elenco vasco de Gernika, que en la última jornada perdió como visitante ante Barcelona por 30 a 17. No hubo puntos de los bahienses Bruno Mercanti (esta vez como pilar izquierdo) y Mateo Bast (octavo y capitán). También participó Nicolás Jurado -ingresó a los 56m como pilar derecho por el ex Puma Bruno Postiglioni- y los ex Santa Rosa RC Federico Llanos y Facundo Epinal como primer y segundo centro, respectivamente.

Gernika se ubica octavo y hace dos fechas que no gana.

Racha de Goyo

AVIA Eibar, donde juega el bahiense Gregorio Zabaloy, sumó la segunda victoria consecutiva y se ubica sexto, lejos de los últimos lugares en la zona A de la División de Honor B (segunda).

Eibar derrotó a Ourense 25 a 17, con el segunda línea como titular.

Por su parte en Real Oviedo, dirigido por Marcelo Chorny, disputó su segundo partido Cristian Abarca, el ex segunda línea/tercera de Universitario.

Cristian Abarca, con control de pelota ante el tackle.

Oviedo derrotó a Gaursa RT 43 a 8 como local y cortó una racha de tres partidos sin victorias, con Abarca en el puesto de número 5.

Los dirigidos por el ex DT de la Unión de Rugby del Sur marchan últimos en las posiciones del grupo A, con 4 triunfos, un empate y 8 derrotas.

En la zona B no participó Agustín Veroli de la última presentación de Fénix CR, que derrotó a L'Hospitalet 29-18 y está tercero. El ex Argentino se recupera de un desgarro y volvería en la próxima fecha.

Pietrelli y Mantovani, en la punta

En el torneo de tercera división de Francia, el Federal 1, el equipo del bahiense Juan Pablo Pietrelli encabeza las posiciones del grupo 2 con siete victorias, un empate y cuatro derrotas. El domigo golearon a Saint Medard 40 a 10 sin la participación de El Ruso, quien directamente no fue al banco de suplentes.

También es inmejorable el presente de USS Marmandaise, en el grupo 8 del Federal 2, en el que Bruno Mantovani le dio a los suyos el primer try del triunfo del sábado ante RC Clermont Cournon 39-6. El jugador surgido en Argentino formó como primer centro titular. La campaña de Marmandaise es de 11 ganados en 13 presentaciones.