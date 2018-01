Olimpo: “Tenemos una gran posibilidad para arrancar bien”, dijo Emiliano Tellechea

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Emiliano Tellechea llegó a Olimpo hace ya un año y medio (en agosto de 2016 y tras disputar la final de la Copa Libertadores con Independiente del Valle) y es, desde hace un tiempo, una referencia ineludible del plantel aurinegro. Por ser uno de los que más juega (disputó 10 de los 12 encuentros de la Superliga), por su rendimiento y, también, por su presencia.

Por eso, el uruguayo, fue uno de los elegidos por “La Nueva.” en Mar del Plata para hacer un balance de la pretemporada --tras la igualdad ante Aldosivi (0 a 0 los titulares y también los suplentes)-- y para palpitar el regreso de la competencia oficial. Cuando el elenco olimpiense comience a definir su futuro en la Superliga.

“Estamos buscando funcionamiento, ponernos en buena forma física, y creo que redondeamos una buena pretemporada. Ahora a descansar un par de días y ya empezar la última semana previa a la competencia”, apuntó Tellechea.

Olimpo volverá a ver acción el domingo venidero cuando reciba a Belgrano (a partir de las 17) y Emiliano tiene bien claro cuáles son los puntos fuertes y, también, en los que debe mejorar el equipo.

“El orden táctico, que no lo podemos perder. Pero también sabemos que siempre en ofensiva hay cosas por mejorar, este equipo estando bien ordenando, siempre algo genera. Entonces, esas son las cosas positivas que hemos sacado, y todavía nos queda una semana para terminar de afinar algunos detalles”, señaló.

Es más, el uruguayo intuye por donde puede pasar la clave para que el aurinegro sueñe con la salvación (se encuentra 25º en la tabla de promedios).

“Es importante que mantengamos el orden, que no nos conviertan. Para lo que nos estamos jugando nosotros es importante que los partidos no los perdamos, ni los empecemos perdiendo. Nosotros ya hemos demostrado que chances generamos, entonces es importante mantener el orden”, enfatizó.

--¿Con qué cuerpo técnico te encontraste?

--Con muchas ganas, que tiene una idea clara. Yo a Almandoz ya lo conocía, lo había tenido en otro club y conocía su forma de trabajar. Son buenas personas, que es fundamental. Son gente creíble, que cuando te dicen las cosas te convencen. Estamos muy bien. Estamos en un clima muy bueno de trabajo, con la preparación que hicimos que fue muy buena.

--¿Sos de mirar la salvación como algo global (sacando cuantos puntos habría que obtener) o de ir más partido a partido?

--Hay que ir partido a partido, porque todos son distintos y todos son muy difíciles. Lo que si, creo que de local tenemos que hacernos muy fuertes. El año pasado, que nos tocó pelear la misma situación, gran parte de la salvación fue por ganar partidos de local muy importantes. Cuando jugamos en casa nos tenemos que hacer fuerte. Ahora arrancamos de local contra Belgrano y tenemos una gran posibilidad de arrancar bien.

Las huelgas del plantel: “Con esas cosas el grupo se fortalece”

Dos entrenamientos de esta pretemporada de Olimpo vieron afectado su desarrollo normal debido a que, con los referentes como voceros, el plantel decidió no practicar, como modo de protesta a un atraso en el pago de los salarios.

El primer día sin actividad se dio, justamente, en el momento pactado para iniciar con los trabajos (el 3 de enero) y, el segundo, cuando el plantel ya se encontraba en Mar del Plata (el lunes 15).

--Emi, ¿Fue una pretemporada algo atípica por lo de las huelgas, eso puede fortalecer al grupo?

--Sí...Pero en realidad...Huelga...Nos presentamos el tres de enero, no entrenamos en el club, pero entrenamos a la tarde todos juntos en forma particular en otro lado. O sea que ese día no lo perdimos.

--Está bien, pero mostraron su disconformismo...

--Sí...bueno. Eso obviamente que lo charlamos con los dirigentes y nos pusimos de acuerdo. Hubieron algunos desencuentros que rápidamente los solucionamos. Cuando pasan esas cosas obviamente que el grupo se fortalece. Ya nos pasó también en el otro torneo, en el cual peleamos la misma situación y salimos bien parados. Ahora empieza la hora de la verdad con el torneo. Creo que llegamos de buena manera.