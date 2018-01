Llegó la hora de Martín Carrillo como entrenador de Libertad

Por Fabián O. Rodríguez / Farodríguez@lanueva.com

La temporada 2018 de la Liga del Sur asoma como muy interesante. Como pocas veces, muchos equipos ya comenzaron o comienzan sus pretemporadas con mucha antelación. Y ese será el caso de Libertad, que hoy pondrá primera con el debut de Martín Carrillo como entrenador.

El ex goleador tricolor tendrá por delante un gran desafío: la de lograr un estilo de juego como cuando dirigía a los chicos de Villa Mitre.

Carrillo le contó a La Nueva. las ilusiones que le genera la llegada al club de Villa Rosas y el paso por la entidad villamitrense.

“Esperaba este desafío y esperaba volver a dirigir. Llegué a un acuerdo con Libertad, que es un club en franco crecimiento, y vamos a tratar de ser parte de eso”, sostuvo.

Y redobló la apuesta.

“Trato de mostrar algo distinto en el fútbol de la Liga. Buscamos realizar un juego atrayente, un fútbol que convenza al hincha, que lo traiga a la cancha y el fútbol que me gusta a mí”, amplió.

--¿Qué buscás para Libertad?

--Queremos desarrollar a los jugadores más chicos y potenciar al máximo a los más grandes. Me gusta que mis equipos sean protagonistas en cualquier cancha y que siempre juegue la pelota al ras del piso.

–¿Vas a seguir apostando a tu filosofía de juego?

--Estoy convencido. Lo pudimos desarrollar con los jóvenes de Villa Mitre. Creo que para lograrlo hay que arriesgar, lo hicimos y los chicos, aún a los golpes en el comienzo, pudieron crecer.

“Va a costar que incorporen la idea de juego y los conceptos. El fútbol hoy cambió mucho y hay mucho por aprender. Y una vez que el jugador no tenga que pensar para resolver las situaciones y que las jugadas sean habitos, el equipo va a funcionar de lo más bien. Lógicamente, sabemos que al principio nos va a costar”, agregó.

--¿Y estás ilusionado?

--Seguro. Sabemos que un modelo de juego como el nuestro, tan atractivo, con jugadores de jerarquía y de buen pie se verá aún mejor y con mayor calidad. Estamos muy entusiasmados en hacer un buen papel y vamos a mostrar un fútbol diferente.

--¿Con qué te vas a encontrar?

--Con respecto al club, queremos ir creciendo de la mano con ellos y colaborar en lo que se pueda. Noté a todos muy convencidos para pegar un salto.

–¿Cómo ves el torneo liguista?

--Me gusta. Está mejorando. El primer semestre será muy interesante con los equipos que después jugarán el Federal B y como Sporting, que se armó muy bien. Y como nosotros, varios rivales más van a estar muy bien.

“El primer torneo será muy atractivo y de mayor jerarquía. Y nosotros trataremos de crecer a la par de la competencia. Esos seis primeros meses nos dirán para qué estamos”, añadió.

--¿A qué apuntás?

--El primer objetivo es trabajar cómodo y bien. Una vez que logremos eso, quiero que el equipo comience a mostrar un estilo de juego. Luego quiero que en la cancha se vea el trabajo de la semana y que el equipo funcione lo más parecido a lo que uno pretende.

“A medida que la organización del equipo y el desarrollo de juego crezcan, la adaptación será mucho más sencilla. Luego, queremos cumplir ese objetivo de que el equipo juegue de la manera que nosotros queremos. Después se verá si podemos pelear el título, un lugar entre los cuatro primeros o entre los ocho”, cerró.

“Pronto voy a dirigir a Villa Mitre”

Martín Carrillo no esquivó el bulto. Habló de su salida del tricolor y de algunos aspectos a mejorar.

"Con respecto a lo futbolístico, voy a seguir de la misma manera. Estoy convencido de lo que quiero, aunque tengo que mejorar el tema de carácter. No chocar tanto y solucionar los problemas de otra manera", dijo.

"En Villa Mitre yo estaba en el medio y tenía una idea futbolística distinta a la del Federal A y al de las menores. Era complicado y se dio lo que se tenía que dar. Pero mi convencimiento futbolístico lo voy a defender siempre", recordó.

Y surgió el tema más espinoso, su salida del tricolor.

"Estoy tranquilo por todo lo que se hizo en cuanto a lo futbolístico. Eso me lo reconocieron. Trabajé para el club y sólo pensé en el club. Si estoy dolido por haberme ido, pero si me hubiese quedado callado, hoy a lo mejor estaba en Villa Mitre. Pero no iba a estar bien, no iba a llegar contento a mi casa o no iba a ir feliz a entrenar. Lo mejor que pudo haber pasado fue que me vaya; por la salud de uno y porque ellos necesitaban armonía entre las partes. Y cuando me toque volver, lo voy a aprovechar y ya voy a tener otra experiencia", sostuvo.

"Considero que pronto voy a dirigir Villa Mitre. Me fui y no me pelee con nadie. La gente me quiere mucho y yo soy hincha del club", finalizó.