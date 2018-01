Speedway: las voces del podio de la segunda fecha del Internacional 2018

El podio de la segunda fecha del Campeonato Internacional de Speedway 2018 estuvo conformado por los mismos nombres que completaron el 1-2-3 en Carlos Casares, el pasado sábado 13. La diferencia fue que anoche Sebastián Clemente y Fernando García alternaron las ubicaciones.

Por ende, el piloto de nuestra ciudad fue quien se adueñó del segundo puesto en la víspera, dejando tercero y en el último escalón del podio al representante de Trenque Lauquen.

Aquí, los tres mencionados hicieron un balance de la primera competencia del ciclo disputada en nuestra ciudad.

Facundo Albín (1°):

“Estoy muy feliz porque pudimos redondear otra carrera completa de punta a punta. El equipo trabajó bárbaro en la moto nueva y hoy (por anoche) volvió a funcionar bárbaro.”

“Los chicos andan muy bien, todos han mejorado mucho y me dieron bastante trabajo. Todavía tenemos que seguir trabajando, porque hay un poco más para sacarle a la moto.”

“Pawel (Miesiac) es un gran piloto, anda muy rápido y competir a su lado sirve de medida para saber dónde está parado uno. Y eso que no puede correr con su moto...”

“Fue un año muy dificil en Europa, pero la idea es volver. Firmé un contrato como primer piloto suplente de Kolejarz Rawicz (segunda división polaca) y hay que seguir trabajando en familia porque la economía no ayuda. Por suerte se abrieron un par de puertas que ojalá podamos concretar.”

Sebastián Clemente (2°):

“Siempre por algo se opacaban las fechas; una caída, una rotura u otra cosa. Pero por suerte hoy (por anoche) salió todo redondo y nos llevamos otro podio. Me ayudó mucho empezar bien en Casares, porque eso me dio confianza y seguridad para acelerar y girar.”

“Haber vuelto después de un tiempo parado por la quebradura y subir dos veces al podio es algo que nos llena de alegría, tanto a mí como a mi familia, que tanto esfuerzo hacemos para correr”.

Correr de igual a igual con los mejores es algo muy gratificante. Ellos te hacen ver a qué nivel estás y cuánto te falta. Más allá que no estén todos, el nivel que hay es excelente.”

“Pude largar bien, cortar y meterme por adentro. Intenté correr a Coty, lo pude pasar y después traté de asegurar el resultado.”

Fernando García (3°):

“Pasaron muchas en la noche. Para la final no pude armar la cubierta nueva y se me terminó quedando sin taco. Yo sabía que tenía dos vueltas para acelerar e intentar arriesgar algo, pero después la moto se quedó sin tracción así que no pude intentar presionar a Facu porque era tomar mucho riesgo en esas condiciones”.

“En la serie se había roto el cable de la bujía, así que más allá del podio fue una noche complicada. Igualmente de a poco se va mejorando y todavía tenemos para sacar más.”

“Estuve en contacto con dos o tres clubes y próximamente habrá que tomar una decisión. El 5 de marzo tengo que volver, pero va a ser un año difícil.”