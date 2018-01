Dass: incertidumbre entre los 191 empleados suspendidos 

Los 191 trabajadores suspendidos de la empresa de calzado Dass, en Coronel Suárez, cuentan con incertidumbre los días que faltan para que se cumpla la suspensión. Desde la firma no han recibido comunicación alguna y esperan volver a realizar las tareas habituales dentro de la fábrica de zapatillas, pese a que hubo un ofrecimiento de retiro voluntario.

Cuando la empresa ofreció esta posibilidad, fueron 500 los empleados que se sumaron a ella. Sin embargo, de todos los trabajadores hoy suspendidos, tan sólo cinco estarían dispuestos a tomar esa opción; el resto quieren continuar trabajando.

Darío Vigatto es el empleado de Dass que acompañó al intendente Roberto Palacio a La Plata y a Buenos Aires, donde mantuvo diversas reuniones con ministros tanto provinciales como nacionales. Llevaba el mandato de sus compañeros y fue el encargado de transmitir las necesidades de los suspendidos.

“Es difícil hablar por todos, pero junto con los representantes nacionales de Socaya contamos lo que significa nuestro trabajo y la firme decisión de querer sostenerlo. Son días muy duros para todos nosotros: muchos ya vivieron la crisis de la ex Gatic y ese fantasma sobrevuela cada vez que se habla de la posibilidad de perder el trabajo”, dijo.

“Esta situación te come la cabeza. Mis compañeros y yo estamos desesperados por volver a trabajar. Por ahora, tenemos que presentarnos de vuelta en la fábrica el 13 de febrero y cada día que pasa hasta esa fecha es terrible”, agregó.

Vigatto mencionó que “la incertidumbre es tal que no sabemos si vamos a volver o si tendremos un telegrama en la mano”.

Por si fuera poco, recordó, en la reunión con representantes del ministerio del Interior no se habló de generar proyectos por fuera de la fábrica.

Patricia Roldán es está en la empresa hace casi nueve años y el 23 de noviembre fue suspendida.

“Tengo un legajo impecable. En todo el tiempo que llevo en la empresa falté solo dos veces; no entiendo qué está pasando. Quiero luchar por mi puesto de trabajo, no por un microemprendimiento; me gusta lo que hago, tengo 53 años y mis aportes jubilatorios y mi obra social están en esta empresa”, dijo.

María Hoffmann trabaja en la empresa desde el año 2008.

“Tenía un puesto líder en la compañía y si me eligieron para ello es por saber hacer las cosas. Estoy muy mal, con mucha incertidumbre y con la sospecha de que ya no nos quieren en la empresa”, contó.

“También estuve en Gatic y me pasó lo mismo cuando quebró la empresa. Ahora veníamos trabajando bien y nos llegó el aviso de suspensión. Estamos luchando por la fuente de trabajo, todos queremos cumplir con las funciones pero además luchamos por nuestra antigüedad, por nuestra jubilación. A la edad nuestra, cuando pasamos los 50 ya no es fácil conseguir otro trabajo”, agregó.



Gestiones para ampliar la oferta laboral

Otro rubro. Entre las gestiones llevadas a cabo por el secretario de Producción del distrito, Juan Fidelle, en La Plata y Buenos Aires, se estudió la posibilidad de traer otros emprendimientos que no tengan que ver con la industria del calzado.

Opciones. Entre las opciones hay una posibilidad de abrir un call center en Coronel Suárez y gestionar la creación de una cooperativa textil. Además se hace hincapié en las nuevas tecnologías y tanto pequeñas como grandes inversiones en este sentido.

Fundamental. Fidelle dijo que lo fundamental es dar contención a los trabajadores suspendidos. "Tenemos el apoyo del gobierno provincial y del gremio a nivel nacional. Pero también pensamos en nuevos emprendimientos productivos que diversifiquen la industria en el distrito”, dijo.