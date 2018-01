Cubero rompió el silencio y contó cómo se lleva con Nicole

Fabián "Poroto" Cubero habló de su relación con su expareja y mamá de sus tres hijas, Nicole Neumann, y confesó que a veces tienen algunos encontronazos, según publica TN.

El jugador de Vélez reveló que la modelo “era dominante y eso costaba”. Además, aseguró que nunca se imaginó que terminarían por separase, tal como ocurrió hace 8 meses.

El futbolista contó que tiene una buena relación con Nicole aunque hay encontronazos que son inevitables: según indicó, la modelo está acostumbrada a decidir los horarios.

“Hay que tener tolerancia. Yo soy de tolerar bastante y soporto bastante también. Cuando hace fotos, ella decide las horas y medio que juega con esas cosas porque es la protagonista. En la vida a veces pasa lo mismo y ahí es cuando entro yo, porque tenemos que ponernos de acuerdo. Ella estipula los días o las cosas, y yo le digo: ‘Pará, pará, dejame ver si puedo. Eso no lo hablamos’”, contó en una entrevista con la revista Viva.

Y agregó: "Ella está en la casa con la más chiquita mientras entreno y después se la lleva al programa en el que ella trabaja. ¡Pero es mi día! Entonces le digo que la voy a buscar y me dice que se la llevó al canal. Así, tal vez me tengo que ir hasta el canal a buscar a Sienna y después llevármela. Ella hace esas cosas para estar con la nena, pero no se da cuenta de que yo no tengo tiempo para ir hacia donde está ella. De a poco nos vamos ordenando, es todo muy prematuro. De a poco…”. (TN y La Nueva.)