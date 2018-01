"Una lacra lo dejó sin sueños", el mensaje de la tía del joven asesinado por el exnovio de su amiga

La familia del joven asesinado por el exnovio de su amiga publicó un mensaje en Facebook.

Agusto Paulón tenía 23 años y murió el sábado a la tarde, después de que el exnovio de una amiga con la que se sacó fotos en una plaza de Santa Fe, lo sorprendiera y le pegara dos tiros: uno en la cabeza y el otro en el brazo derecho.

Su familia decidió donar sus órganos y unas horas después, Sara, una tía del chico asesinado, dejó un mensaje en Facebook.

"Nuestro Augusto, este es nuestro hijo, nuestro amigo, nuestro hermano... en este caso mi sobrino, este pibe hermoso y no solo de facha, hermoso de corazón, de alma, el de las historias fantásticas que se transformaron en sueños que con sacrificio, ayuda de sus padres y fruto de su trabajo de a poco fue logrando".

"Una lacra, un bueno para nada, un tal del que nadie puede decir lo que yo les digo de Augusto...nos lo quitó....lo dejó sin sueños....no le permitió concretar muchas cosas ....no le permitió Vivir".

"Nosotros tenemos no sé si decir consuelo, satisfacción, no encuentro la palabra correcta, de saber que Augusto ya no estando con nosotros seguirá viviendo en cada persona que reciba una partecita de él... Mientras vos quitás vidas, él hoy está salvando muchas.... en nuestros corazones por siempre mi cielo El Agu Paulón".

Qué pasó

Augusto disfrutaba el viernes de una noche calurosa en el Litoral: se sacaba selfies con su amiga y las subían a las redes sociales.

Pero a las 4:30, terminó la tranquilidad: apareció el exnovio de su amiga y le pegó dos tiros.

El joven falleció tras agonizar varias horas en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe. (TN y La Nueva.)