Video: "El Pollo" Álvarez contó la historia de su hermana y se emocionó

El conductor Joaquín Pollo Alvarez contó en las últimas horas de la dificil historia de su hermana Victoria y se emocionó en el programa de televisión el que estuvo como invitado.

Victoria, de 25 años, nació con con meningitis y salmonella, pasó sus primeros dos años de vida internada en terapia intensiva, tiene más de 25 operaciones y "le han diagnosticado más de una vez la muerte". Hoy es discapacitada motriz.

El "Pollo" participó del programa Vino para vos, ciclo conducido por Tomás Dente en KZO, no pudo evitar quebrarse al hablar de su hermana.

"No hablo mucho de Vicky porque me da miedo que contar algo termine siendo beneficioso para mí y cuando digo beneficioso es porque lleguen a decir 'Ay pobre...' No, pobre ella...", explicó.

"El camino es largo, son muchos momentos de mierda, más para mis viejos que para mí. Pero cuando empecé a ser consciente decía 'llevate todo, pero devolveme a mi hermana'", confesó Joaquín.

"La cantidad de cosas que pasó esa mujer y yo me quejo de cada cosa... Hay mil historias atrás de Vicky y es un ser admirable. Es mi motor. Me hizo ser mejor tipo y es la mujer más importante en mi vida y en la de toda mi familia", concluyó el conductor.

"Ella es divina, tiene un humor... y nos unió como familia. A mí me hizo mejor persona…. Con ella, vi la muerte setenta veces, me rompió todo pero también me armó".

Hace unos meses el Pollo publicó una foto con su hermana a quien le dedico un tatuaje que se hizo con su nombre.

"Si me preguntan por qué soy lo que soy, acá está mi respuesta: un antes y un después desde su nacimiento aquel 24 de junio, ELLA peleó por su vida tantas veces, ganó tantas batallas y me enseñó tanto que hizo que nada en esta vida me importara más que su sonrisa", escribió entonces. (Clarín y La Nueva.)