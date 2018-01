Alejandro Fantino y su novia bahiense desafiaron al frío en las playas de Miami

Alejandro Fantino y la bahiense Coni Mosqueira se animaron a la playa de Miami en pleno invierno: "¡Santa Fe y Bahía Blanca se bancan el frío, señores!", puso el conductor en Instagram.

La flamante pareja, que se conoció en las últimas semanas de 2017, transita un viaje romántico en la ciudad norteamericana, donde el conductor de 46 años tuvo que ir a hacer unos trabajos y la modelo de 24 la acompañó.

Coni es la primera pareja que Ale tiene luego de terminar su relación de 10 años con Miriam Lanzoni.

"Está claro que me gusta y me siento increíblemente bien. Me gusta como mujer y es hermosa en su forma de ser. La paso bien con ella y va más allá del físico y la edad. Tiene que ver con cómo te sentís con alguien y ella me hace sentir muy bien, y yo a ella también", aseguró Fantino sobre Coni, que estudió en el colegio San Francisco de Asís de nuestra ciudad.

Sobre el viaje a Miami, el conductor aseguró: "Me pintó decirle que venga, me parece divina, súper tranquila y relajada".