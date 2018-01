Crimen de Facundo Manzur: "Quieren ensuciar a mi hijo y él está bajo tierra"

Los padres de Facundo Manzur, quien fue asesinado el 6 de este mes en Pedro Luro, estuvieron esta mañana en Fiscalía reclamando justicia por su hijo.

Manzur, de 19 años, fue apuñalado en el pecho por otro joven en un supuesto ajuste de cuentas en una casa de Pedro Luro. Por el hecho quedó acusado Maximiliano Bordenave de 18 años.

—Este chico me lo mató con alevosía. Desde el día que murió mi hijo no tengo paz —dijo el papá de Manzur, Miguel.

Desmintió que tuvieran deudas entre su hijo y el supuesto asesino.

—Mi hijo no sabía que era pelear. Lo único que daba mi hijo era amor. El otro (por Bordenave) tenía problemas en la escuela... Nos conocemos todos en el pueblo y fue a buscar a mi hijo con un cuchillo a las 4 de la tarde. Lo quieren ensuciar a mi hijo y él no se puede defender porque está bajo tierra.

La madre de la víctima pidió que Bordenave "quede adentro. 'Facu' no va a volver pero queremos que mi hijo descanse en paz y que nosotros tengamos un poco de consuelo. Que la justicia no me falle".