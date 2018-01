Pablo Andrés Pascual/ppascual@lanueva.com

“Hablar en la actualidad de una categoría de delitos de informáticos no te brinda una figura total de cuál es la problemática que presenta Internet. En una época estos hechos eran fácilmente diferenciables, pero hoy cualquier delito se puede cometer por medios informáticos”.

De esa forma el abogado Marcos Salt describió la situación actual y la necesidad de que los operadores judiciales conozcan el manejo de las distintas herramientas digitales para optimizar las investigaciones.

Un teléfono celular o un perfil en una red social pueden brindar elementos para resolver un caso.

El letrado, quien es docente de la Universidad de Buenos Aires y coordinador del Programa Nacional Contra la Criminalidad Informática, creado por el Ministerio de Justicia de la Nación, agregó que “el concepto puro de delito informático queda desdibujado, porque lo que pasa es que resulta muy importante no solo el delito, sino cómo se investiga cualquier hecho donde es necesaria evidencia digital”.

Si bien consideró que nuestro país avanzó en el tema en los últimos años, afirmó que el gran desafío es la capacitación de los funcionarios judiciales “para utilizar las herramientas que permite la informática en la investigación del delito, siempre en un marco del respeto a las garantías”.

Salt indicó que la falta de idoneidad en el tema provoca “pérdida en términos de eficiencia”.



“Cada vez hay más ejemplos de delitos que se descubren solamente utilizando herramientas de informática forense o inteligencia en redes abiertas. Lo que antes al sistema penal le llevaba meses de investigación, hoy un experto que utilice buenas técnicas lo puede hacer en pocas horas”.

Sostuvo que hay personal calificado en las fuerzas policiales, aunque afirma que la capacitación debe continuar.

Destacó la importancia de la existencia de fiscalías especializadas, algo que el Ministerio Público bahiense puso en marcha desde hace tiempo con unidades específicas para delitos sexuales y robos con armas.

En nuestra ciudad, principalmente a partir del homicidio de Micaela Ortega, el fiscal Rodolfo De Lucia comenzó a capacitarse respecto de los requerimientos y pasos para el pedido de información a empresas como Facebook o Microsoft.

“Si las solicitudes se hacen bien las firmas entregan la información, aunque muchas veces los pedidos son mal realizados. No puede haber un fiscal en el país que desconozca los protocolos de las empresas para pedir la información o a quién recurrir para buscarla”, dijo Salt.

"Internet es algo maravilloso"

Salt aseguró que no todo lo que ocurre en Internet es malo o peligroso, y explicó que en el mundo virtual se corren tantos riesgos como en el físico.

“Internet es algo maravilloso y que ha revolucionado al mundo, tampoco hay que demonizarlo. Así como en el mundo real hay lugares peligrosos, en la red también”.

El profesional señaló que “hoy estamos todo el tiempo conectados e interactuando, entonces podemos ser víctimas de cualquier delito que se cometa en Internet”.

Respecto a los peligros, comentó que en el caso de los menores el problema “es la pornografía, el grooming y toda la posibilidad de acercarse a contactos personales a través de la red. Es un tema muy importante de capacitación y hay que trabajar con ellos (por los chicos)”.

Acerca de los adultos, indicó que “la pérdida de datos personales con fines de estafa es una cuestión que está afectando cada vez a un número mayor de gente”.

Finalmente, se refirió al delito de sustracción de secretos comerciales e industriales.

“Hay mucha mayor cantidad de hechos que los que la gente supone. Las empresas en Argentina, y me refiero a las pymes, no tienen una adecuada protección en ese sentido ni conciencia del peligro al que se exponen”.