En pocos meses, volar a Buenos Aires costará la mitad que en ómnibus y menos que en tren

--¿Cómo va, Juan María? ¿Disfrutando del verano?

--Todavía no. Si bien siempre existe alguna pileta disponible, no hay como la arena y el mar. Pero me llama la atención que estés tan amable. ¿Qué pasa? ¿El regreso del cabaret a boquita te tiene mal?

--Veremos qué sucede hoy a la noche. Acordate que si bien vamos con mayoría de suplentes, juega Carlitos...

--Claro, y en una de esas hoy ponen al abogado Pierri de 9...

--Bueno, como veo que insistís con un tema delicado, mejor vayamos a lo nuestro. ¿Algo para empezar?

--Sí, claro. Que avanza viento en popa la ampliación del aeropuerto, hoy desbordado por la cantidad de pasajeros. La idea es presentar en los próximos días el proyecto de ampliación ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Se estima que para mediados de año podrá estar aprobado y ahí comenzarán las obras.

--¿Qué piensan hacer?

--Entre otros trabajos, como ya se vino diciendo, piensan habilitar una segunda sala de embarque con su correspondiente manga y mudar la confitería a la planta alta. Ya el aeropuerto local registró el año pasado un récord de pasajeros y trepó un lugar en el ránking nacional, dejando atrás a ciudades similares como Mar del Plata. Ahora está 14.

--Me imagino que Carlitos Arecco debe estar más que contento...

--Así es, sobre todo porque este año se espera otro crecimiento importante con las low cost. Acordate que en los próximos meses va a ser más barato volar a Buenos Aires que viajar en colectivo.

--¿Algo nuevo en ese sentido?

--La semana pasada te adelanté lo de los vuelos a Chile, ahora te digo que el debut de Flybondi está previsto para mayo, no para abril, aunque aún se sigue analizando la habilitación o no de El Palomar como aeropuerto para este tipo de líneas. Igual las low cost ya son un fenómeno, pensá que el jueves 11 de este mes esa empresa que te mencioné puso a la venta los pasajes para 16 líneas y ese día vendió 10 mil boletos.

--Dame algún precio para Bahía–Buenos Aires...

--Por lo que estuve viendo, hay una promo que te sale 638,69 pesos. No sólo la mitad del colectivo (1.100 en promedio), sino también más barato que viajar en tren (750 pesos en primera).

--¿Pero querés saber cómo la empresa presenta a Bahía en su página web?

--Dale.

--Como una ciudad que ofrece un poco de todo: eventos deportivos, teatro, playas extensas e imponentes edificios públicos, comida de mil tipos... una variedad que surge de la gran variedad de nacionalidades que la formaron. “Es el final de la pancita de Buenos Aires, el broche de oro de la Costa Atlántica. Como en toda ciudad con puerto, unos buenos mariscos siempre son la cena más codiciada”, dice. Pero hay más.

--Seguí entonces.

--En un apartado dice: “Hay algo en el agua. Desde campeones olímpicos y de mundiales hasta premios Nobel, acá no paran de nacer cracks. Conocé sus historias que son gran parte de la mística local.

--¿Y recomienda algún paseo?

--Sí. Dice así: “En Bahía la gente no es de estar sentada en sillones. Prefieren disfrutar de estar al sol, de la pesca, los deportes, recorridos, campings, caminatas por la playa y excursiones al mar abierto, pero a veces ni siquiera hace falta ir tan lejos: ya le alcanza a la gente con una charla con matecitos de por medio en la vereda con algún vecino. Y recomienda conocer el Teatro Municipal, la Biblioteca Rivadavia, tomarse una cerveza en avenida Alem, recorrer la plaza Rivadavia y también el Paseo de las Esculturas”.

--Mmm, no sé si es el resumen más indicado, pero en esta época, con 39 grados a la sombra, mejor darse una vuelta por Monte o algún otro balneario de la zona. ¿Estuviste en Monte?

--Sí, y te digo que realmente explotó. La segunda quincena siendo la estrella indiscutida, con las playas y el complejo Americano llenos de gente. El jueves y viernes, con los recitales de Axel y Los Pericos, había colas en la mayoría de los restaurantes y en algunos casos la demora para conseguir una mesa superó las dos horas.

Dos casos calientes

--Así terminó una semana caliente en Bahía y la región, no sólo en lo que a temperaturas se refiere, sino también a lo judicial. Aún no me dijiste nada de dos temas que siguen dando que hablar: el caso UOCRA y el de Galo Ochoa.

--Del primero te digo que se sumó como querellante un gremio del sector enfrentado con la UOCRA: el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic), y le aportó a la Justicia importantes pruebas sobre supuestos casos de aprietes. Incluso fue más lejos al denunciar la gran cantidad de trabajadores en negro que estarían siendo utilizados en a construcción de muchos edificios en el área céntrica, lo que también alude a la pata empresaria del tema. Por eso habrá que estar muy atentos a cómo sigue la historia y seguramente hay varios empresarios relacionados con la UOCRA que deben estar poniendo las barbas en remojo. Atenti a lo que puede pasar...

--¿Y en cuanto a la muerte de Matías Streitenberger?

--Aunque ni contribuya a mitigar el dolor de la familia de este joven, obviamente que cayó bien recibida la decisión del juez de garantías Guillermo Mércuri al dictarle la prisión preventiva de Galo Ochoa, quien en la madrugada del primer día del año, cuando lo atropello, manejaba a gran velocidad y borracho, por lo que seguirá detenido hasta el juicio oral. Pero te cuento que a partir de ese episodio cada vez se habla con mayor insistencia en los cafés locales de otro hecho que involucró a la familia Ochoa, el caso Glasman.

--Algo me enteré. Seguí.

--Dicen que Galo tendría problemas con el alcohol y las drogas desde que su padre, el médico Jorge Ochoa, murió en extrañas circunstancias en julio de 2011, cuando deambulaba de noche en la ruta 3 , camino a Cerri. Según la causa, Ochoa, que era un médico millonario y capo de la medicina en la Provincia, se había bajado del coche a juntar unas maderas.

--Algo que, cuanto menos, resulta extraño...

--Así es, y sobre todo cuando hay quienes dicen que la amistad entre Glasman y Ochoa se terminó cuando el primero se habría interpuesto en varios negocios del segundo. De hecho te acordarás que se acusó a la Asociación Médica de haber querido desviar y encubrir al autor material, proponiendo medidas de prueba inconducentes con el fin de desviar la investigación. Lo cierto que a partir de que el fiscal Long tomó la investigación (tres años después del crimen) la causa dio un vuelco de 360 grados.

--Claro, y Colman hoy está preso, condenado por homicidio, algo que fue confirmado por Casación y la Corte Suprema.

--Y una vez concluido el juicio la investigación se centró en el autor intelectual. Se partió de la declaración testimonial de Beatriz Solzniski de Glasman la cual de manera contundente expresó que a su marido lo mandó a matar Ochoa. Incluso la división de delitos complejos de La Plata, a cargo de Marcelo Corbalán, recibió innumerables declaraciones que esclarecían quién había sido el autor intelectual, le adjuntaron indicios y presunciones. Próximos al desenlace, el doctor Ochoa muere en la ruta y con él, la causa.

Sardella, sin aumento bajo el brazo

--Muy completo. Te pregunto porque seguro tenés algo de la visita que hizo a la ciudad el presidente de ABSA, Raffaele Sardella. ¿Ya llegó con el aumento del 40 por ciento bajo el brazo?

--Todavía no. Hasta que se realice la audiencia pública y se cumplan los pasos administrativos, los usuarios recién deberemos empezar a pagar con el aumento, muy salado para el caso de las propiedades con alta valuación fiscal, a mediados de año. Sardella estuvo recorriendo varias obras, entre ellas la depuradora cloacal Primera Cuenca y se mostró esperanzado en la concreción del acueducto del río Colorado.

--Para febrero está prevista la apertura de sobres.

--Veremos si se concreta o si se posterga un poco más. Según pude saber en una de esas al proyecto le introducen algunos cambios en lo que se refiere a la distribución en Bahía. Hay una idea de abastecer la zona alta desde el dique y el resto con agua del Colorado. Se va a analizar, aunque no lo veo factible. Mientras tanto sigue la polémica por el futuro del río a partir de a presa que se va a realizar en Mendoza.

Políticos no se toman vacaciones

--¿De la región tenés algo?

--Mirá, en el plano político hubo reuniones interesantes esta semana, algunas en la región y otras un poco más lejos, pero que igual hay que tener en cuenta.

--Contame.

--Por la zona anduvo de recorrida uno de los hombres más influyentes del gabinete de María Eugenia Vidal, el subsecretario de Gobierno, Alex Campbell. Junto a Laura Aprile, Santiago Nardelli y Nidia Moirano recorrió e inauguró obras, y además se entrevistó con dos intendentes del palo, como David Hirtz y Mariano Uset, y también con un justicialista, Hugo Corvatta. La idea era hablar de todo un poco, pero sobre todo ver cómo está la región en materia de proyectos, obras y, por supuesto, reclamos.

--¿Qué impresión se llevó?

--Varias y de todo tipo; entre ellas, la necesidad que tienen los intendentes de que no decaiga la obra pública, más allá de que haya desaparecido el Fondo de Infraestructura Municipal. “Si va a ser un año de ajuste y austeridad, con todo esto del pacto de responsabilidad fiscal, que al menos la gente siga viendo escuelas y calles en construcción”, me graficó un allegado a un jefe comunal de la región.

--Estuve leyendo en la semana que ese, precisamente, va a ser uno de los ejes temáticos centrales del Foro de Intendentes de Cambiemos que se va a reunir dentro de un mes en Olavarría.

--En efecto, mi amigo. Por eso varios jefes comunales están insistiendo para que a esa reunión del foro asista, por la Provincia, el ministro de Infraestructura Roberto Gigante. Quieren pedirle no sólo precisiones sobre obras nuevas o la terminación de las iniciadas, sino también hacerle algunas sugerencias. Una -que ya adelantó nuestro intendente- es trabajar con líneas de crédito para proyectos menores, como puede ser la ejecución de cordón cuneta o asfalto en barrios cuyos vecinos tengan capacidad de pago.

--Me hablaste de otras reuniones políticas...

--Sí, la otra se dio en La Plata, también esta semana, y reunió a intendentes justicialistas del interior, entre ellos dos de la Sexta: Alfredo “Pichi” Fisher, de Laprida, y Marcelo Santillán, de Adolfo Gonzales Chaves. Más allá de algunas cuestiones internas del PJ provincial, un tema muy debatido fue el pacto fiscal al que Vidal les pidió sumarse. “Así como está, no adherimos. Es un atentado a las economías de nuestros distritos”, le dijo a un medio platense el propio Fisher.

--Viene brava la mano. ¿Cuáles son los puntos que más les molestan?

--Son varios, pero hay dos que les ponen los pelos de punta: no poder incrementar el plantel de personal en un porcentaje mayor al de la tasa de crecimiento del distrito y no poder aumentar los gastos corrientes -cuyo mayor componente son los sueldos- más que la inflación. Por eso hay acuerdo en que le pedirán a Vidal que flexibilice un poco su postura o, de lo contrario, no van a firmar.

--Un dato interesante de la semana, y que tiene relación con esto que venimos hablando, fue la reapertura de paritarias municipales en Coronel Pringles y Villarino.

--Veo que estuviste haciendo los deberes.

--Por supuesto, soy un hombre informado.

--Como bien dijiste, el intendente de Coronel Pringles abrió la paritaria de 2018 esta semana. Lo hizo por aplicación de la cláusula gatillo de 2017, pero aprovechó para hacer la oferta de 2018.

--Y, en un claro alineamiento con la gobernadora Vidal y el pacto fiscal, ofreció un 15% de aumento para todo el año, a efectivizar en tres cuotas del 5% cada una. Eso sí, con un detalle importante: el mantenimiento de la cláusula gatillo y el compromiso de reajustar salarios en enero de 2019 si la inflación sobrepasa ese 15%.

--Sumale a esto lo que te conté días atrás: que el intendente de Coronel Suárez, Roberto “Pachi” Palacio, les propuso a los municipales una suba del 5% a enero y un 3% a marzo...

--Pero no es el único: el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, ya anunció que el ofrecimiento a sus trabajadores municipales también rondará en el 15%. Y el de Tandil hizo lo mismo, más allá de que al final terminaron arreglando una suba del 10% a marzo, una suma de 3.200 pesos y el compromiso de volver a reunirse después de junio.

--Parece que los intendentes quieren arrancar el año haciendo buena letra.

--Así es. Y a todo esto, ¿los gremios?

--En el caso de Pringles, quedaron en contestar en estos días, pero hay bronca. El gremio adherido a Fesimubo, que convocó a sus afiliados para el próximo martes, dejó en claro que la oferta del intendente pringlense representa -y cito textualmente- “de 700 a 800 pesos” en total para todo 2018. Y eso no gusta nada.

--Otro inicio de año complicado. Bueno, cerrame con una buena...

--Me llegó una que te va a gustar. A vos y a mucha gente de la zona. ¿Qué tenés que hacer en los primeros días de marzo?

--¿Por?

--¿Qué te parece si nos vamos de una escapada a la Fiesta de la Soberanía Patagónica?

--A la hermosa Patagones. Sí, me gusta la idea.

--¿Y si te digo que es casi un hecho que en la fiesta va a cantar Abel Pintos?

--¡Muchísimo mejor! ¿Confirmado?

--Casi, casi. El anuncio lo haría en los próximos días el intendente José Luis Zara, quien también confirmaría el show de Miranda!, pero un amigote ya me pasó la data y, la verdad, no me aguanté.

--A estar atentos, entonces, para sacar cuanto antes la entrada.

--Sin dudas. Y hablando de sacar... sacá la billetera y pagá, que hoy te toca a vos.

--Dale. Nos vemos el domingo que viene.