Grabaron a una comerciante para mostrar la impunidad con la que se vende droga en Entre Ríos

Dos jóvenes grabaron a una comerciante de la ciudad entrerriana de Chajarí vendiendo cocaína con total impunidad y luego, subieron el video a YouTube.

Según publicó Infobae, el local donde filman está ubicado en la zona de la estación de Chajarí, cerca de las calles Urquiza y Sarmiento, un área de recreación para los vecinos de la ciudad.

Pocos metros antes de ingresar, los jóvenes declaran que van a "escrachar" a la propietaria. Lo cierto es que al ingresar, graban con su celular toda la escena: la mujer les da un envoltorio con cocaína, mientras negocian una compra mayor.

"Dame la plata", les dice la mujer cuando les da la droga. "Bueno. Me hubieras dicho que querías tres y te hacía meter una más. Pero no me dijiste", les responde, antes de pedirles que vuelvan en cinco minutos.

Declaraciones

El video fue grabado durante la semana, y de acuerdo con el periódico entrerriano UNO, una familiar de uno de los jóvenes sostuvo que en Chajarí "es todo un escándalo porque el lugar sigue abierto. Se llevó el video primero a la Policía pero no hubo respuestas, solo nos pedían que no lo viralicemos, pero al ver que no pasaba nada decidimos viralizarlo".

Jorge Farías, jefe de la comisaría de Chajarí, le dijo al periódico Entre Ríos Ahora que "quedó sorprendido" con el video y que se le dará intervención a la Justicia Federal. También explicó que la mujer que apareció en el video "se comunicó, y dijo que iba a accionar legalmente, porque dice que ella lo que hizo fue entregar algo que le dijeron que entregara a esos chicos". (Infobae)