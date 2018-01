Manu Ginóbili habló sobre su ausencia en el All Star Game: "Es lo más justo"

Tras una campaña inusual y que lo dejó a poco de su inclusión en el All Star Game, el célebre partido de los mejores jugadores de la NBA, el bahiense Emanuel Ginóbili expresó que su ausencia "es lo más justo".

"Realmente aprecio y agradezco el tiempo y el esfuerzo que todos hicieron para llevarme al All Star Game. Entiendo el cariño de la gente y me reconforta tanta generosidad, pero creo que no merecía ni de cerca estar en una cita así", se sinceró el ídolo del básquetbol argentino en su columna del diario La Nación.

Manu señaló que el juego tiene a jugadores "con mejores presentes que el mío" y mencionó a Steven Curry o Lou Williams, entre otros.

"Lo merecen más, así de simple. Yo ya tuve mis oportunidades y las disfruté, porque es algo fantástico formar parte de eso, pero ahora es tiempo de otros. Y la verdad es que el All Star Game no es un reconocimiento a la carrera, no es un Oscar o un Martín Fierro a la trayectoria, sino que es un premio a los mejores jugadores de la temporada", expresó.

Ginóbili, a sus 40 años, sigue siendo parte importante de la estructura de los San Antonio Spurs que conduce Gregg Popovich, y luego de cuatro anillos de la NBA transita su temporada número 17 en el equipo texano.

No obstante, comentó que "al principio, cuando comenzó esta campaña del All Star, me resultaba un poco divertido ver cómo algunos creían, convencidos, que yo merecía estar ahí. Pero si uno mira, despojado de emociones, cómo se desarrolla la NBA y se detiene en los números, en la influencia de ciertos jugadores en sus equipos, se da cuenta de que no había ninguna chance de que yo entrara".

A través de las redes sociales, no solo su franquicia hizo campaña por Ginóbili, sino que los mejores exponentes del deportes argentino se sumaron, como Lionel Messi, Juan Martín Del Potro o Sergio "Kun" Agüero, y hasta el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, por mencionar solo a algunos.

"Cuando esto de los votos comenzó a crecer, cuando dejó de ser una movida de mis seguidores habituales y entraron en escena los jugadores de la selección de fútbol, el presidente, gente de la televisión de Argentina, empecé a inquietarme porque no sabía qué hacer con todo ese apoyo", se sinceró.

Ginóbili hizo referencia al modo de selección de los jugadores para el All Star Games, dado que ahora no solo votan el público, sino también los especialistas y los jugadores, algo que a su criterio "es muy acertado". "Por eso digo que valoro el afecto de la gente, en especial, de Argentina, pero está muy bien que la NBA tenga esta regla, porque permite que vayan los que están teniendo la mejor temporada y no que accedan al quinteto inicial solamente los más populares. En definitiva, agradezco el cariño de todos, pero no estar en el All- Star es lo más justo", sentenció. (NA)