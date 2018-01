Habló el guardavidas que viralizó "Cuidado con el chupón": "Me contactó el cantante"

El guardavidas de Monte Hermoso que viralizó el video de "Cuidado con el chupón" habló esta tarde con el Espacio La Nueva.

Alejandro "Choco" Liz contó cómo pasó: "Me lo pasaron por WhatsApp una noche y al otro día lo subí a la página que administro de Guardavidas Monte Hermoso. Fue descomunal la cantidad de comentarios y compartidas que tuvo. Me contactó el cantante porque no lo podía creer, en pocas horas triplicó la cantidad de visitas, ellos lo habían subido 6 días antes".

La cumbia busca concientizar sobre los cuidados que hay que tener para ir a la playa. Al respecto, Liz agregó algunas recomendaciones para quienes se acercan a Monte Hermoso: "Tener cuidado con las canaleta que quedan cuando baja la marea, al llenarse cuando sube. Acá hay chupones chiquitos que tiran un poco para adentro, de los que hay que salir en diagonal para que no te chupe la corriente".

"Está viniendo muchísima gente, estamos muy contentos. Sigan viniendo a disfrutar de Monte", agregó el guardavidas.