Macri tomó el té y comió torta galesa en Gaiman

Después de inaugurar la ampliación del parque eólico en Rawson, el presidente Mauricio Macri se trasladó en helicóptero hacia la pequeña localidad de Gaiman, donde tomó el té y comió la tradicional torta galesa en la casa "Ty Gwyn".

Macri se trasladó esta tarde en helicóptero desde Rawson y llegó sorpresivamente a la casa de té que fundaron María Elena Naso y su fallecido esposo, frente a la costanera del río Chubut, hace ya 44 años.

"Fue una gran sorpresa, estábamos con Rubén y Mirna, una pareja vecina y con mi hija Sonia, junto a un grupo de periodistas que habían venido para que les explicáramos las costumbres galesas", confió María Elena a Télam.

"Estábamos tomando el té con pan blanco, escones, y la tradicional torta galesa que acabábamos de cocinar para que filmaran el proceso de elaboración cuando sonó el timbre. Entonces le pedí a un empleado de turismo -que participaba del encuentro- que abriera la puerta", relató la propietaria.

Pero cuando el hombre distinguió la figura de Macri detrás de la puerta, volvió sobre sus pasos y le pidió a Sonia que se acercara a atender.

"No lo podíamos creer. No lo esperábamos. Fue una sorpresa muy grande. Llegó solo porque su esposa se quedó en la cordillera. Tomamos el té negro, le convidamos torta galesa, y él nos dijo que aunque no había venido al local, sí había probado nuestra torta porque se la habían llevado", confió la mujer, mientras un contingente de turistas llegados en un crucero a la cercana Puerto Madryn iban tomando posiciones para repetir la ceremonia que, sin saber, horas antes había realizado el Presidente.

"Hablamos de todo un poco, de política, de las tradiciones galesas, sobre los tehuelches, y después quiso ir a la cocina a ver el proceso de elaboración de la torta. Te puedo decir que Macri es un hombre muy sencillo y agradable en el trato", consideró la fundadora de la casa de té. (Télam)