Colectivos: por ahora, todos los usuarios deben pagar la tarifa plana de 12,55 pesos

Todos los pasajeros del transporte público de Bahía Blanca, desde ayer y durante algunos días más, deberán pagar 12,55 pesos el boleto de colectivo, sin importar si cuentan o no con algún beneficio, por ejemplo, descuentos por pasajeros frecuentes.

Cada 6 meses, y en este caso el 31 de diciembre, vencieron los atributos que permiten a diferentes categorías de usuarios pagar un boleto menor que la tarifa plana. Normalmente, cada pasajero debe ir a uno de los puestos habilitados a renovar esos beneficios.

Sin embargo, por primera vez la entidad que maneja el sistema de pagos no está en Bahía Blanca, por lo tanto, hasta que los técnicos del sistema SUBE no actualicen los programas con el nuevo cuadro tarifario tras el aumento aprobado en diciembre en el Concejo Deliberante, no se podrán desglosar los valores.

Bahía Blanca es una de las ciudades del país con más categorías de usuarios. Ese sería el motivo de la demora en la actualización de los precios, luego de la suba aprobada por el cuerpo deliberativo el 7 de diciembre último.

Ese día se determinó un aumento promedio del 38%, llevando la tarifa plana de 12,55 a 17,30 pesos. Asimismo, se decidió eliminar el descuento para quienes tienen su tarjeta personalizada o para aquellos que viajan más de 20 veces al mes.

En cuanto a quienes viajan entre 40 y 59 veces mensuales, el alza será de 7,78 a 14,70 (89% de ajuste); los de 60 a 79 irán de 7,28 a 12,98 (78%); y desde 80 viajes en adelante pasarán de 6,90 pesos a 9,52 (38%), idéntico valor e incremento que para el boleto universitario.

Según se estima, entre esta semana y la próxima quedarán vigentes los nuevos valores.