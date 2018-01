El ganador del Desafío La Nueva., Ulises Sanguinetti, y un keniata participarán de la carrera de Reyes

La organización de la 60º carrera de Reyes confirmó este mediodía la participación del ganador del Desafío La Nueva., Ulises Sanguinetti, y de Julius Rono, un keniata que vive en Laprida para el próximo viernes desde las 22.

También estarán el maragato Matías Roth, ganador en 2013 y 2014, Juan Pablo Juárez y Nadia Rodríguez como las principales atracciones.

“Es un desafío más para nosotros y esperemos que sea un éxito”, dijo el secretario de Deportes de la Comuna Bernardo Stortoni durante una conferencia de prensa.

El secretario de Alumni, Horacio Zamudio, informó que ya hay más de 2.000 inscriptos y esperan llegar a 3.000, número logrado el año pasado.

Hasta el jueves hay tiempo de anotarse personalmente en el hall de la Municipalidad, entre martes y jueves, de 9 a 13 y de 17 a 21. El día 5 se anotará de 10 a 17, pero solamente a niños, menores y personas con capacidades diferentes.

El circuito

Programación

- 18 horas: actividad para discapacitados motores y mentales.

- 18:30: acción para los Menores (Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18).

- 19:30: caminata aeróbica de 3.800 metros.

- 22: prueba central.