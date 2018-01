A través de Twitter, Coco Sily enfrentó a Alfredo Casero

El actor Alfredo Casero escribió en las últimas horas un polémico tuit dando un "consejo" a las personas que vacacionan en Uruguay refiriéndose al caso de Lola Chomnalez y el humorista Coco Sily no tardó en repudiar este comentario.

"A los que van de vacaciones a la República Bolivariana de Uruguay, cuiden los chicos, recuerden a Lola Chomnalez", expreso el actor de Cha Cha Cha en la red social.

A los que van de vacaciones a la Republica Bolivariana de Uruguay, cuiden los chicos, recuerden a LOLA CHOMNALEZ. — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) 30 de diciembre de 2017

Lola, de 15 años y argentina, fue asesinada hace 4 años cuando paseaba como turista en la playa uruguaya de Barra de Valizas.

Ante este comentario, el creador de La cátedra del macho no dudó en destrozar a Casero y contestarle. "El siempre desagradable Alfredo Casero escribió 'a los que van de vacaciones a la República bolivariana de Uruguay, cuiden a sus chicos, recuerden a LOLA CHOMNALEZ'. ( no lo puedo citar porque me tiene bloqueado) solo quiero decir que URUGUAY es un país hermoso!!!!".

El siempre desagradable Alfredo casero escribió “ a los que van de vacaciones a la República bolivariana de Uruguay, cuiden a sus chicos, recuerden a LOLA CHOMNALEZ. ( no lo puedo citar porque me tiene bloqueado) solo quiero decir que URUGUAY es un país hermoso !!!! ( sigue) — coco sily (@cocosily) 31 de diciembre de 2017

Indignado, Sily continúo con su descargo: "Y la referencia al horrible crimen de LOLA CHOMNALEZ es otra desubicación de este personaje nefasto que ofende la memoria de una adolescente asesinada y la de su familia!".

El enfrentamiento entre Alfredo Casero y Coco Sily lleva varios años. En 2013 tuvieron una pelea después de que Sily, invitado al programa Intrusos, hiciera declaraciones sobre Casero y este no tardó en responderle por Twitter.

"Las tres veces que lo vi me maltrató o me ninguneó. Los dos tenemos en común a la Negra Vernaci, y capaz él en algún momento sintió celos... Esta cosa de que Casero tiene eso de actor cool, capaz que él piensa que soy grasa. A la tercera vez que lo vi, le dije 'Gordo, te vas a cagar'", contó Sily en Intrusos. (Clarín y La Nueva.)