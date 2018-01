Trump dijo que EE.UU. está "vigilando" a Irán por la ola de protestas

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió hoy que sigue "vigilando" la situación en Irán, donde una ola de protestas iniciada el jueves último ya causó al menos 20 muertes y más de 450 arrestos.

"El pueblo de Irán por fin está actuando contra el brutal y corrupto régimen iraní. Todo el dinero que tan tontamente les dio el presidente (Barack) Obama fue a parar al terrorismo y a sus 'bolsillos", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!