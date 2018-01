Cómo se conocieron la bahiense Coni Mosqueira y Ale Fantino, que disfrutan de un viaje romántico en Miami

El reconocido conductor Alejandro Fantino contó cómo conoció a la bahiense Coni Mosqueira, con quien pasa por estos días un romántico viaje en Miami.

¿Dónde comenzó todo?¿Va en serio? Y otras tantas preguntas, Fantino las respondió sin problemas, luego de que a principios de enero trascendiera el romance con la modelo de 24 años nacida en nuestra ciudad.

Se conocieron en vísperas de Navidad en el boliche Tequila de Buenos Aires. "Después me fui a Punta del Este a descansar y coincidió con un viaje que ella tenía armado con una de sus hermanas y su prima. Adelanté el viaje y coincidimos cuatro o cinco días, para conocernos un poco más", contó Fantino, de 46 años, al programa Intrusos.

Y claro, cuando anduvieron juntos en la playa uruguaya publicó una foto y estallaron los medios del corazón para chequear el romance de Fantino, que cortó hace poco una relación de 10 años con Miriam Lanzoni.

"Está claro que me gusta y me siento increíblemente bien. Me gusta como mujer y es hermosa en su forma de ser. La paso bien con ella y va más allá del físico y la edad. Tiene que ver con cómo te sentís con alguien y ella me hace sentir muy bien, y yo a ella también", aseguró sobre Coni, que estudió en el colegio San Francisco de Asís de nuestra ciudad.

Ahora pasan unos días en Miami, Florida, donde Fantino tiene compromisos laborales. "Me pintó decirle que venga, me parece divina, súper tranquila y relajada", explicó.

Pese al invierno estadounidense, Coni y Ale pudieron disfrutar de un día de playa...