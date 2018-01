“Nada nos va a sacar el dolor”, dijo la madre del chico atropellado por Galo Ochoa

La justicia de Garantías dictó en la víspera la prisión preventiva de Galo Ochoa (41), procesado por atropellar y causar la muerte de Matías Streitenberger (18) la madrugada del primer día del año, por lo que deberá permanecer detenido hasta la realización del juicio oral.

De todas maneras, esta medida o cualquier otra circunstancia del proceso no logrará mitigar el dolor que soporta la familia del joven fallecido.

“Estamos tranquilos de que no esté en la calle, aunque nada nos va a sacar el dolor. Es una tranquilidad para nosotros y el resto de los ciudadanos”, expresó Marcela Morini, madre de Matías.

Como se informara, el trágico episodio se produjo en la zona de avenida Alfonsín y Milún, cuando la víctima fue embestida por el Subaru guiado por Ochoa, quien se encontraba alcoholizado y circulaba a elevada velocidad.

El juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, determinó que el automovilista permanezca privado de la libertad por el delito de homicidio culposo agravado, no haciendo lugar al pedido del fiscal Marcelo Romero Jardín, quien lo había imputado de homicidio simple con dolo eventual.

“Todavía es una película de horror lo que estamos viviendo. Lo que no nos deja conformes es el rechazo al cambio de carátula. Nos reuniremos con nuestro abogado y veremos cómo seguimos adelante”.

Morini agregó que “no fue para nada justo que le quitaran la vida, por lo cual el responsable tiene que tener su castigo, porque al no mediar siquiera una disculpa de él o su familia, uno tiene que pensar que no le importa o, al menos, eso es lo que sentimos”.

En este sentido, la mujer reiteró que las consecuencias del accionar del imputado no pueden ser reparadas.



“La condena a perpetua la tuvo Matías y, en consecuencia, también la tenemos nosotros. Él (por Ochoa) nunca va a tener una condena a perpetua”.

“Lo nuestro es reciente y todavía estamos transitando un momento de muchísimo dolor, que apenas nos da fuerza para hacer lo que debemos durante el día y vivir, nada más”, siguió diciendo.

Respecto al tránsito en la ciudad, manifestó que es necesario “más control en la calle y medidas más drásticas”.

“Hay que trabajar desde el ámbito familiar. Este hombre no tendría que haber estado en la calle si detrás de él hubiera estado una familia. Matías, por ejemplo, había tramitado el carnet y hasta último momento que no tuvo su tarjeta azul para salir y ser responsable de lo que hacía, no salió a la calle con el auto”, finalizó.