Pierri confirmó que el escándalo de los jugadores de Boca quedará en "lesiones leves"

Miguel Ángel Pierri, abogado de Edwin Cardona y Wilmar Barrios aseguró que por falta de pruebas, la carátula de la causa que involucra a los jugadores de Boca cambiará a "lesiones leves" descartando así el "abuso sexual".

"Este hecho es falso y nunca existió. Después veremos el fin. Me importa la inocencia de estos hombres, después se verá cómo progresa la relación de ellos con el club. Estoy en condiciones de decir que la calificación provisoria que quedará es la de lesiones leves", explicó Pierri.

El abogado negó un supuesto "arreglo" entre los futbolistas y las dos denunciantes. "Jamás me senté a negociar nada con nadie. No hablé con nadie por un arreglo. Ninguno de los jugadores hizo alguna negociación, no hacía falta", sostuvo. (NA)