"Creo en la justicia más que nunca", dijo el delegado local del Sitraic

Martín Parada, representante local del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic), se refirió a la causa en la que se investiga a gremialistas de la UOCRA y dijo que “se va a hacer justicia”.

También rechazó los dichos realizados por Sabino Ríos -prófugo en la investigación penal- en un video que realizó desde la clandestinidad, durante el cual lo acusa de “perseguir a compañeros a punta de pistola”.

“Creo en la justicia más que nunca. Veo que muchos se animaron a declarar, y hablo por los compañeros que fueron verdaderamente damnificados en esto. Creo que se va a hacer justicia”.

Sostuvo que a muchos obreros se les impedía trabajar en la ciudad y que lo ocurrido cambiará esa situación.

“Un montón de compañeros que tuvieron que irse a trabajar afuera porque acá no los dejaban van a poder volver. Van a estar al lado de la familia y no van a tener que irse afuera. Vamos a estar mejor y todos van a poder elegir libremente sin ser presionados”.

Sobre las afirmaciones de Ríos, indicó que “él me nombra a mí diciendo que corrí a la gente. El video está en manos del fiscal y lo va a tener que comprobar”.

Agregó que no tiene antecedentes y que de no ser así no podría haber trabajado en las plantas en que se desempeñó.

“Ellos (por la UOCRA) fueron los que me privaron de mi libertad de trabajar. Hace dos años que no puedo trabajar en Bahía”.

Finalmente, dijo que "esperamos sinceramente un poco más de la parte empresaria, porque falta que vayan a declarar".