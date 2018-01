Para Finocchiaro, CTERA venía funcionando "con faceta mucho más política que gremial"

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, defendió el decreto que le quita poder a la CTERA en las negociaciones paritarias, al asegurar que ese sindicato mantenía un funcionamiento "con una faceta más política que gremial".

Además, destacó que con el ajuste automático del salario en un 20 % se "jerarquiza la profesión docente".

"Había un acuerdo político entre CTERA y el gobierno anterior que establecía que ese gremio tenía cinco representantes contra uno por el resto de los gremios", manifestó Finocchiaro.

"Esa mesa le daba a CTERA una mayoría automática y acallaba las voces de los otros. Eso no tenía basamento legal porque esto no es ni fue una paritaria", añadió el ministro en declaraciones publicadas por el diario La Nación.

Finocchiaro explicó que la ley se refiere a una mesa que debe definir un convenio marco con pautas generales pero que eso no constituye una paritaria, que sí requiere de una ley específica.

"No conozco ninguna paritaria donde quien arregle los sueldos no los pague. La Nación no paga salarios docentes. Con el ajuste automático del salario mínimo más del 20 % estamos jerarquizando la profesión docente", indicó.

"Algunos gremios estaban reclamando desde diciembre la paritaria nacional. Lo que hicimos con el decreto es poner en claro que acá nunca hubo una paritaria nacional, por lo cual es algo que no nos pueden exigir", agregó.

Respecto de la reacción adversa a la medida adoptada por Ctera la consideró algo "esperable", pero sostuvo que el gobierno toma decisiones pensando en la gente y "no en lo que pueda pensar un actor gremial".

Por su parte, la secretaria general de la CTERA Sonia Alesso, advirtió que el Gobierno "violó nuestro convenio colectivo de trabajo" al introducir cambios en las negociaciones salariales con los docentes.

"No van a conseguir que CTERA abandone la lucha. Nosotros tenemos una historia peleando, hemos llevado adelante luchas ejemplares", enfatizó. CTERA anunció que denunciará el decreto ente la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (NA)