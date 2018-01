Boca: Pablo Pérez sufrió una distensión y no estará el domingo ante River

El volante y capitán de Boca Juniors, quien tras el encuentro de ayer frente a Aldosivi de Mar del Plata sufrió una molestia fuerte en el gemelo izquierdo, finalmente sufre de una "distensión de sóleo", según confirmó el parte médico oficial del club.

Poco antes de conocerse el resultado oficial, el volante se había esperanzado en que los resultados "no den un desgarro".

"Tengo una molestia fuerte en el gemelo. Ya me dieron los estudios, los médicos me van a llamar y me van a confirmar. Ojalá que los resultados no den un desgarro", había asegurado Pérez a la salida de una clínica porteña, luego del partido de anoche en Mar del Plata.

"Nos duele muchísimo esta situación. Todo es muy mediático y capaz la verdad es otra. El apoyo para nuestros compañeros va a estar siempre", señaló.

"Lógicamente no están pasando un buen momento ni personal ni familiar. Hoy hablé con ellos y no están bien. El apoyo no es solo para nuestros compañeros, también para el club", reveló.

Cardona, Barrios y Frank Fabra (testigo de los hechos) hoy se entrenaron en el predio de Casa Amarilla y no estarán en el amistoso del domingo ante River Plate, en Mar del Plata, y probablemente tampoco el sábado 27 de enero contra Colón de Santa Fe, en La Bombonera, por la 13ra. fecha de la Superliga.