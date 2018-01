NBA: sin Manu ni Leonard, San Antonio se recuperó ante Brooklyn

Sin la presencia de Emanuel Ginóbili y Kawhi Leonard (ambos lesionados), San Antonio Spurs volvió al triunfo esta noche al vencer a Brroklyn Nets, por 100 a 95, en otra jornada de la NBA.

El bahiense no vio minutos por el golpe sufrido en el cuádricep derecho, en el último encuentro (derrota ante Atlanta Hawks) y Leonard "será baja por tiempo indefinido, mientras continúa con el proceso de recuperación de su tendinopatía en el cuádriceps derecho" según comunicó hoy la fraquincia en un comunicado.

