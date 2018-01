Jorge Triaca reconoció que insultó a la empleada doméstica y volvió a pedir disculpas

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, volvió a pedirle disculpas a Sandra Heredia, quien fue empleada doméstica de su familia, y afirmó que el audio que se conoció ayer es de cuatro meses atrás.

Triaca reconoció que cometió un exabrupto y aseguró: "Lo hice en el marco de un momento muy estresante. Por mi actividad política, los fines de semana, me reúno con gente en la quinta de Boulogne y le había avisado a Sandra, con un día de anticipación, que iba a ir. Como no encontraba a Sandra y no aparecía con mi silla de ruedas, tuve ese exabrupto. Después de eso la encontré, le pedí disculpas y siguió trabajando 4 meses más”.

Sandra Heredia no solo denunció el maltrato que sufrió en aquella oportunidad: dijo también que la echó sin pagarle el total de su indemnización y que trabajó en negro.

Triaca, por su parte, pidió disculpas en su cuenta de Twiiter por lo que dijo en el audio y luego, se despegó del problema por el presunto vínculo laboral irregular de la empleada doméstica. "Todo lo que tenga que ver con el vínculo laboral lo resolverá mi hermano en el marco de la ley", indicó Triaca en diálogo con radio Mitre.

Carlos Triaca, hermano de Jorge, dijo ayer en una entrevista radial que la despidieron porque "faltaron algunas cosas" de la casa en el último tiempo. Ella se defendió: "Nunca hubo problemas, si hubiera existido un robo habría una denuncia".

Qué dijo

Sandra Heredia trabajaba en la quinta de la familia del funcionario, en Boulogne. Ella vivía en el predio y se desempeñaba como casera. Denunció que el propio Triaca le mandó un violento audio de WhatsApp: "Sandra, no vengas porque te voy a mandar a la conch... de tu hermana, pelotuda".

"Él se enojó porque yo tardé en ir a abrir la puerta", dijo la mujer, en una entrevista con América. (TN y La Nueva.)