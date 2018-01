Tras el video de la madre que golpea a su hija: "La mamá también es una víctima", dijo la fiscal

La fiscal Olga Herro dijo esta mañana que la madre a la que se la ve golpeando a su hija en un video “también es una víctima”.

En los primeros días de este mes se viralizó un video en el que una madre le pega a su hija de 3 años por un problema con una tablet.

La abuela de la nena y madre de la acusada ya había hecho la denuncia en diciembre.

—No se pudo avanzar porque no había pruebas, ya que la abuela no volvió a traer el video que decía tener para probar su denuncia. Dijo que no lo había entregado porque pensó en darle otra oportunidad a su hija —agregó Herro.

Luego tomaron intervención y se decidió que la nena agredida y una hermana mayor estén al cuidado de la abuela paterna, mientras que otra de 14 meses sea llevada a un hogar de abrigo del Estado.

La fiscal también manifestó que la acusada se comprometió a hacer un tratamiento “porque quiere volver a estar con las nenas”.

—Mucha gente salió a “matar” a esta mujer. El grado de violencia social es muy grande. La nena es una víctima y la madre también porque ella misma fue víctima de violencia en su casa.

Y aclaró: “Aunque por supuesto no justificó lo que hizo la madre”.

Agregó que esto pasa más a menudo de lo que se piensa.

—Los grupos sociales en los que hay recursos económicos van al psicólogo y en los que no hay, las situaciones se agravan. (LU2 y La Nueva.)