Le sacaron miles de pesos de su cuenta por cajero y sin utilizar la tarjeta

Una usuaria de Twitter contó cómo con un simple procedimiento que involucra a un sitio de pagos, estafadores le pudieron sacar hasta $ 6.000 pesos de su caja de ahorro sin la necesidad de usar la tarjeta de débito.

Elena Paoloni asegura que utilizaron sus datos de la tarjeta para asociarse al sitio Todo Pago y por esa vía hacer extracciones a través de cajeros automáticos.

Bueno, acá estoy. Hoy estuve todo el día averiguando qué pasó con mi cuenta. Por qué me robaron plata. Y ahora ya lo sé. Quiero que no les pase a ustedes. Es medio largo esto, pero no es una pavada. Y tengo todo bien chequeado.