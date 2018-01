"Motochorros" golpearon y asaltaron al periodista Diego Brancatelli

Dos "motochorros" golpearon y asaltaron hoy al periodista Diego Brancatelli en el barrio porteño de Villa Urquiza y se quedaron con su celular.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la intersección de la Avenida Triunvirato y La Pampa, cuando el periodista hablaba por celular en la puerta de un comercio.

En ese momento, uno de los delincuentes le dio un golpe en la cabeza, a la altura de la oreja, y le arrebató el celular.

Tras el hecho y la fuga de los ladrones en la moto, hizo rápidamente la denuncia en la comisaría 39°.

"Me acaban de asaltar unos motochorros en Av. Triunvirato casi La Pampa. El de atrás sin casco. Me pegaron un golpe y salieron sentido Av de Los Incas. Me llevaron el celular. Policía? Nada. Cámaras? Ninguna. Hay una a 200 mts. Las podrá hacer revisar @horaciorlarreta ? Gcs", escribió Brancatelli en su cuenta de Twitter .

Más tarde, y en comunicación con América 24 dijo: "Fue un segundo, no alcanzás a reaccionar. Me pegaron en la oreja y me duele un poco, pero nada grave. Solicité que busquen las cámaras de seguridad porque el que iba atrás estaba sin casco. Me gustaría que se vea quién fue".

La causa tramita en la Fiscalía de Instrucción N° 24, cuyo titular es el fiscal Marcelo Retes, quien dispuso que se haga el relevamiento de las cámaras y se de intervención al área de Investigaciones.

En un comunicado, voceros de la Policía de la Ciudad, se refirieron al comentario del periodista y señalaron: "sobre los dichos de que no había Policía en el lugar se hace saber que había un oficial en La Pampa y Triunvirato y otro en Triunvirato y Berna".

"La oficial que estaba apostada en La Pampa y Triunvirato advierte el hecho y cruza la calle corriendo para tratar de interceptarlos, casi la atropella un camión, no logrando detenerlos, por lo que irradia inmediatamente el alerta", se agregó. (NA)