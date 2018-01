Abuso sexual: "¿Por qué no debería querer hundirlo?", dijo la hijastra de Woody Allen

Dylan Farrow, hijastra de Woody Allen e hija de Mia Farrow, habló ayer por primera vez y contó sobre el abuso sexual que habría sufrido por parte de su padrastro cuando ella tenía 7 años, aunque la joven lo denuncia desde 1992.

En el adelanto que se mostró de la entrevista que dio para la cadena estadounidense CBS, Dylan explica ante la pregunta la periodista sobre las personas que la critican porque "quiere destruir a director de cine": "¿Por qué no debería querer hundirlo?, ¿por qué no debería estar enojada? ¿por qué no debería sentirme herida? ¿por qué no debería sentir una especie de indignación luego de haber sido ignorada, cuestionada y dejada de lado todos estos años?".

Ante el interrogante de la entrevistadora "¿y por qué deberíamos creerte?", la joven respondió: "Soy creíble y estoy diciendo la verdad. Y creo que es importante que las personas se den cuenta de que una sola víctima, un acusador, importa. Y que eso es suficiente para cambiar las cosas. Supongo que depende de ellos [que le crean], pero todo lo que puedo hacer es decir mi verdad y espero que alguien me crea en lugar de solo escuchar".

Woody Allen ha negado reiteradamente las acusaciones en su contra pero ahora este caso está denuevo en la mira por los movimientos #MeToo y Time's Up en Hollywood.

El periodista Ronan Farrow, hermano de Dylan, tomó partido públicamente por ella y fue quien firmó la investigación en la revista The New Yorker sobre los abusos del productor Harvey Weinstein. (La Nación y La Nueva. )