Video: lo que hizo Cinthia Fernández con su hija generó polémica

Cinthia Fernández publicó ayer un video en su cuenta de Instagram donde muestra a su hija de 3 años parada en el baúl de su auto en movimiento charlando con ella y esto generó polémica con sus seguidores.

La bailarina de Mahatma obra teatral de Flavio Mendoza, en Villa Carlos Paz, subió imágenes de su hija menor, Francesca, mientras ella conduce a poca velocidad.

Mi ángel ❤️ Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el Ene 16, 2018 at 6:21 PST

"En qué cabeza cabe que haga estas cosas. La banco pero este video no me cabe", "Largá los fierros y ocupate de tu hija", "Nunca juega el cinturón de seguridad en esa niña, después andan llorando y con arrepentimientos deja de joder y cuida más a tu hija nena", "¡Sin cinturón, parada en lo que sería la valija del coche y en movimiento!" y "¿Le parece que eso habilita manejar filmando y con una criatura en el baúl?", comentaron algunos de sus seguidores.

Unos días atrás publicó otro video de Francesca sentada en la parte trasera del vehículo pero con el cinturón de seguridad mal puesto y en ese momento también tuvo varias críticas con respecto al cuidado de su hija.

Táchame la doble mátenme 🤦‍♀️ Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el Ene 10, 2018 at 1:01 PST

"No dudo de que seas buena mamá, pero por fa, con cinturón y sillita", "Qué irresponsable, butacas sí o sí", "La seguridad está ante todo", "Hay que tener sentido común para llevarlos como corresponde para que no se lastimen si chocan o frenan de golpe".

Cinthia también es la actual movilera del programa Involucrados y hace unos días habló sobre la crisis que está viviendo con su marido y padre de sus tres hijas, Matias DeFederico.

"Él se fue tres días a España. No pasó nada que no se pueda resolver, obviamente estoy triste, pero prefiero decir que estoy pasando un mal momento. Yo lo amo y él me ama y la voy a pelear a muerte, pero yo paso un montón de tiempo sola como él. Tenemos ganas de quedarnos en un lugar y no nos pasa, somos una familia nómade. En el 2017 tuvimos tres mudanzas", detalló. (Infobae y La Nueva.)