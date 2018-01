Santa Elena, la mujer más joven y más grande de la localidad

Su lema es “Todo lo que se quiere, se puede”.

Santa Elena Mose es uno de los ocho hijos de Carolina Campana y Adamo Mose, y nieta de inmigrantes italianos. Nació el 24 de agosto de 1917 en la estancia Sarmiento, en el partido de Tornquist, y vivió mucho tiempo en el campo.

Comenzó a trabajar a los 9 años de edad, ayudando a su mamá, y a los 12 ya sabía tejer, tarea que hoy sigue haciendo y a cuatro agujas.

Solo fue a la escuela 10 meses, ya que permaneció en el campo hasta los 20 años de edad. En ese momento contrajo matrimonio con Enrique Lambichi con quien tuvo dos hijas, María Angélica y Carolina Enriqueta, pero enviudó tres años cuando su esposo falleció en un accidente vehicular.

Santa Elena nació el 24 de agosto de 1917 en una estancia del distrito de Tornquist. Tiene cuatro hijos, ocho nietos y diez bisnietos.

“En la vida, lo que viene hay que saberlo llevar”, dice hoy Santa Elena. En ese momento quedó a cargo de la crianza y cuidados de sus dos hijitas pequeñas. Se mudó a Tres Picos, para vivir con su madre en el campo y comenzó a trabajar en la panadería del pueblo. Así pasaron ocho años, hasta que se casó con Carlos Rinaldi, con quien se casó.

“Siempre dije que era muy importante cuidar mi buen nombre y honor. Al quedar viuda me dije 'bueno, esto ya está, tengo que criar a mis hijas y entonces tengo que cuidarme'”, cuenta Santa.

Una vez casada, la familia se fue a vivir a Tornquist. Rinaldi crió las hijas de Santa como si fueran propias.

“Fue como renovar mi vida. Más tarde llegaron mis otros dos hijos, Norma Nilda y Rubén Ángel. Vivimos en Tornquist hasta 1953, cuando por cuestiones políticas incomprensibles debimos mudarnos a Bahía Blanca”, explica.

Su segundo marido era contratista del Mercado Victoria y, de a poco y con mucho esfuerzo, fueron construyendo su casa en la calle Falcón 956, del barrio San Martín en Bahía Blanca.

Fueron sus hijos menores quienes le enseñaron a leer, escribir, sumar y restar. Gracias a esto pudo poner su negocio: una verdulería y forrajes en el garaje de su casa para ayudar a su esposo; allí hizo quinta, un gallinero y atendía a su familia y su hogar. También de grande aprendió a coser y bordar.

Hoy tiene ocho nietos, diez bisnietos y ya está en camino su primer tataranieto. Es además la persona con mayor edad de Sierra de la Ventana.

No come carne desde los 80 años; solo verdura, pescado y pollo, ni azúcar ni dulces ni alcohol. "Es muy medida”, cuenta su hijo Rubén.

“Los médicos que la atienden dicen que es genéticamente muy sana por llevar una vida alimentaria metódica y haber tenido actividad en forma permanente -agrega-. Eso colaboró para que hoy tenga un estado físico y mental saludable. Todas las desgracias que tuvo a lo largo de su vida las tomó con sabiduría y nunca peleó con nadie. Siempre dijo 'una palabra menos es mejor que una de más'”.

Actualmente teje para sus hijos y nietos; en su momento también lo hacía para donarlos a la Iglesia y que fueran entregados a los más necesitados.

Vive con su hijo Rubén y su nuera María Teresa y sus nietos desde hace 7 años en Sierra. El resto de la familia la visita constantemente.

Jovial, alegre, siempre de buen humor y dispuesta a ayudar en las tareas cotidianas. Hace casi dos meses se tropezó en su casa y se quebró la cadera, una operación de la cual se está reponiendo muy bien.

“Ahora no puedo andar mucho pero pronto lo haré. Deseo poder caminar como siempre lo hacía", asegura.

Santa Elena, junto al diario La Nueva. Es lectora desde hace más de 60 años, cuando vivió en Bahía Blanca.