Habló el papá del chico asesinado en Gualeguaychú: "A quién no le duele que manchen a su hijo"

El papá de Fernando Pastorizzo, el chico asesinado el mes pasado en Gualeguaychú, habló por televisión y confesó que "estos días sin él son tristes".

"A quién no le duele que manchen a su hijo, pero no respondo pavadas. Yo conozco a mi hijo, sé quién es, no me interesa, yo estoy tranquilo", le dijo Gustavo a TN en relación a las cosas que se dicen de Fernando por el vínculo que tenía con su novia.

Y agregó: "Lo recuerdo como a un chico excelente, deportista, muy amante de Boca, que era feliz, que no tenía maldad para nada, con todos los valores que podía tener un ser humano, un ser transparente".

Por otro lado, aseguró que "estamos muy de acuerdo con la causa y cómo la llevan los fiscales" y agradeció el apoyo de la gente.

Tras el asesinato, la novia del joven, Nahir Galarza, confesó haberlo matado de dos balazos. (Infobae y La Nueva.)