Denunció que fue abusada a los 15 años por una pareja de amigos de su madre

Una joven denunció en las últimas horas que fue abusada sexualmente a los 15 años por una pareja de amigos de la infancia de su madre, a cuya casa había ido a trabajar como empleada doméstica.

La chica, llamada Luciana Tremul, actualmente de 18 años, asegura que su madre realizó la denuncia en el caso en la Fiscalía 7 de Morón, al difundir el grave caso por la red social Facebook.

"Quiero hacer feliz a mi marido. Yo sé cómo te mira", le dijo la mujer con su esposo al lado para intentar convencerla de que tuviera sexo con él, describió Luciana en torno al primer intento de abuso de la pareja.

Ante su negativa, la pareja comenzó a mantener relaciones ante sus ojos para "mostrarle" cómo se hacía.

"Esa fue una de las tantas veces que quisieron incluirme en sus relaciones sexuales. Pero él abusó de mí al menos cuatro veces", contó la chica, que había llegado a la casa del matrimonio de amigos de su madre, a pocas cuadras de su domicilio en Castelar, para colaborar en tareas hogareñas por una módica remuneración.

Antes de los abusos, de acuerdo con una publicación que fue borrada posteriormente en la red social y sus fragmentos fueron difundidos por el sitio Minutouno, el matrimonio fue conminándola a alejarse su familia e integrarse a ellos.

En uno de los abusos, sostuvo que le dieron la droga clonazepan con la excusa de que pudiera vencer el insomnio y se despertó entre sueños con el hombre encima tocándola, por lo que le pidió que no lo hiciera, y finalmente se despertó con la mano del mismo en su entrepierna.

También comentó que se dio cuenta que el matrimonio se ufanaba de los abusos hacia ella: "Me mostraban frente a sus amistades como un trofeo. Él le decía a sus amigos mirá la piba que me estoy comiendo. Fue una locura", narró.

Luciana aseguró que su primera publicación fue borrada: "Ésta vez es más difícil que la anterior. No me voy a callar. No voy a parar. Me borraron la publicación en la cual denuncié a mis agresores. La ironía es que me denunciaron por _incitar al abuso, la agresión sexual, la agresión sexual infantil__", expresó al insistir con su historia en la misma red social.

"Fui abusada y no lo sabía. Pero pasó. Me pasé horas adentro de la ducha, con una sensación de insuficiencia, me sentía sucia. Ni toda el agua del mundo me podía limpiar. Sentía una sensación de presión en el pecho, como si me estuviese mandando una cagada", describió en su última publicación. (NA)