Desafectan a un policía por amenazar a un turista

Un jefe policial de Monte Hermoso fue desafectado preventivamente de la fuerza luego de al parecer amenazar a un turista que filmaba un incidente entre policías y vendedores ambulantes senegaleses en el sector céntrico de aquella localidad balnearia, donde se observa a un efectivo dañar la mercadería de los extranjeros.

Por el hecho la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad provincial separó el viernes de la Policía al teniente primero César Osvaldo Varrenti, que era jefe del servicio de Calle de la comisaría montehermoseña y tiene 24 años de antigüedad en la institución.

La medida de la AGAI implica el retiro del arma reglamentaria y el uniforme de Varrenti, la reducción de su sueldo en un 50 por ciento y el inicio de una investigación administrativa.

Víctima de las amenazas del uniformado resultó Aldo Ernesto Alí Giménez (27 años), con domicilio en la ciudad bonaerense de Salto, quien brindó detalles de lo sucedido el jueves en la intersección de avenida Costanera y peatonal Dufaur.

"Estaba alojado en un hotel sobre Costanera y salí para comprar champú. Cuando llegué a la peatonal, vi que ahí había disturbios importantes y senegaleses que corrían, entonces empecé a filmar con el celular por las dudas. En el video se ve cuando este hombre (en referencia a Varrenti) me amenaza porque le molestó que estuviera filmando; primero me dijo que es ilegal filmar y le respondí que no lo es. Me amenazó con que me iba a ir a buscar al hotel para `hablar´, entre comillas", explicó Giménez, que no denunció lo ocurrido porque esa misma noche regresó a Salto tras dos días de estadía en Monte Hermoso.

"Me pedía que me identifique, pero había dejado mi documento en el hotel. Le pregunté si necesitaba saber mi identidad y número de documento, pero me contestó que no porque me iba a ir a buscar al hotel donde estaba alojado", afirmó y acotó que el funcionario policial no lo agredió físicamente.

"Me dijo que había hecho echar a un policía militar y la gente de Monte Hermoso que después se comunicó conmigo por Facebook, me confirmó que eso es cierto. El militar también lo habría filmado (a Varrenti) durante un procedimiento aparentemente ilegal el año pasado".

"Cuando terminé de grabar fui a un quiosco y una señora me dijo que la policía había ido al lugar porque dos senegaleses se estaban peleando, pero en vez de solucionar el conflicto, lo empeoró. En las imágenes se observa cómo la policía les pisa y destruye la mercadería a los vendedores ambulantes", finalizó Giménez.

El video se viralizó en las redes sociales, se difundió en el informativo de Canal Siete de Bahía Blanca y tomó estado público a nivel nacional al transmitirse en el canal capitalino Todo Noticias (TN).