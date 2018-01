Escuela 2: ojos que no ven, corazón que no siente

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Comenzó esta semana una obra por demás particular: la ejecución de un compacto vallado destinado a vedar a la vista de todos uno de los inmuebles más destacados de la ciudad, catalogado como bien patrimonial de relevancia local, provincial y nacional.

Se trata del edificio de la Escuela Nº 2, de Vieytes 51, el cual, luego de décadas de infructuosos esfuerzos y gestiones por obtener fondos para su reparación y puesta en valor, se decidió cercar como medida preventiva para evitar que algún desprendimiento de las partes de sus fachadas dañe a quienes transitan por las veredas de Vieytes, Moreno o avenida Colón.

La obra está a cargo de la empresa Ecoar Bahía SRL, tiene un plazo de ejecución de 75 días y un costo de 800 mil pesos.

El cerco-vallado-pantalla se extenderá tanto por el frente como por los laterales, adoptando características particulares en los tres accesos del bien, tanto el principal por Vieytes como los existentes sobre las calles laterales.

Como resultado, el edificio quedará oculto detrás de este cerco de obra falso, ya que responde a cuestiones de seguridad y no al inicio de las necesarias reparaciones edilicias. Es posible que el mismo se mantenga por años, en una intervención claramente perjudicial para la cuadra, en el área fundacional de la ciudad y una afrenta al paisaje urbano.

Anunciada su ejecución para el centenario de la Revolución de Mayo (1910), el nuevo edificio de la bautizada Escuela Centenario, vio pasar esa fecha con unos pocos dibujos y una medalla referencial, pero no se concretó.

En 1926 el diputado nacional Valentín Vergara, convecino, logró los recursos económicos para la monumental obra, diseñada en estilo neoclásico. No era el mismo proyecto de 1910, pero su concreción coincidió con el centenario fundacional local (1928) y mantuvo su nombre primero.

El edificio fue habilitado en 1929. En 1947 se decidió su cambio de nombre, se borró la leyenda de Escuela Centenario del frontis de acceso y se grabó la de "Gob. Valentín Vergara".

Aquel Estado Provincial que hace 90 años tuvo recursos para construir semejante obra no se ocupó nunca de su mantenimiento y adecuación. Con el tiempo y el uso fue pagando consecuencias inevitables (y evitables): humedad, plagas, caducidad de instalaciones, desprendimientos de revoques, roturas de vidrios y ventanas.

Hoy su estructura general es una muestra contundente de ese desinterés y abandono. De nada le ha servido ser reconocido como patrimonio municipal y declarado monumento histórico provincial y nacional.

Ahora se lo cercará, quedará oculto, haciendo más visible la desatención, abandono y desconsideración por nuestra historia y nuestra cultura.