Monte Hermoso: la segunda quincena larga con las mejores expectativas 

Con todo. Después de una primera quincena que, de regular a buena, no terminó de cumplir con las expectativas previas de inmobiliarios, comerciantes y gastronómicos, Monte Hermoso arranca hoy la segunda parte de enero con la certeza de tener todo para seguir a tope entre las playas de la Costa Atlántica.

Se sabe, estos son los 15 días más importantes de todo el año para la ciudad. La cantidad de reservas y de consultas son más que promisorias, pero los referentes prefieren ser cautos y no dar grandes títulos.

El clima, por su parte, ha sido de lo mejor: en lo que va del año, todos los días fueron ideales para la playa, con temperaturas altas y sin noticias de las temidas aguavivas.

En materia de espectáculos, se viene lo más fuerte del verano y casi en seguidilla ininterrumpida: Axel, Los Pericos, Luceros El Ojo Daltónico y Guasones, todos con entrada libre y gratuita en el escenario de Costanera y Dorrego. A eso se suma toda la cartelera del Centro Cultural y los shows a la gorra.

Sin embargo, este año la diferencia la marcaron los turistas. Lejos de hablar de los viejos visitantes gasoleros, que consumían poco y nada, en Monte se está imponiendo la figura de los que consumen pero cuidan el bolsillo: salen a cenar, pero no todos los días, lo mismo que pedir a las rotiserías; tal vez acorten su estadía, pero eso no significa que tengan un verano amarrete.

“Para nosotros es la quincena más fuerte del año y tenemos expectativas de tener lleno total, sobre todo teniendo en cuenta que venimos con muy buena afluencia, pero con la gente cuidando el bolsillo”, aseguró a “La Nueva.” el secretario de Turismo montehermoseño, Hernán Arranz.

El funcionario reconoció que el objetivo para la segunda quincena, el objetivo es que se levante el gasto per cápita.

“Los comercios ya están mejor armados a esta altura de la temporada, con una mayor experiencia en la atención y organizado para un balneario lleno, como se ha dado en los últimos años. Sabemos que en esta época prácticamente no queda lugar, con los turistas y los negocios a pleno”, dijo.

Respecto de la primera quincena, reconoció que se dio una afluencia importante, aunque por debajo de lo esperado.

“También tenemos que tener en cuenta que Monte viene creciendo en oferta porque se van sumando nuevas construcciones; entonces hay que ver si el porcentaje de ocupación baja porque se incrementó la oferta. Tal vez el índice es menor en comparación, pero la cantidad de personas es mucho mayor”, explicó.

“Hoy Monte Hermoso crece con una media superior a la de la región, con una demanda más elitista tal vez. Hoy contamos con servicios que antes no existían, la gente se pone más demandante y hay una mayor competencia”, añadió.

Arranz remarcó que en esta temporada se observa un público que cuida el bolsillo.

“El turista gasolero quedó en el tiempo. Hoy tenemos visitantes que cargan nafta y alquilan una casa, pero se cuidan de no comer todas las noches afuera o tomarse un helado todas las noches. La gente viene, pelea el valor del alquiler, pero termina alquilando. Eso sí, se cuida en todo lo demás, cortando los lujos.

"Pero mientras nos sigan eligiendo y estemos en los destinos buscados, con balances positivos, vamos a estar bien”, señaló.

La oferta, a gusto y piacere de los consumidores

Comida. Arranz destacó que muchos restaurantes han modificado su oferta para ser competitivos, ofreciendo platos del día y promociones para captar clientes. “Teníamos una oferta de comidas muy tradicional, con pocos restaurantes; y hoy hay una competencia importante”, dijo.

Cervecerías. Este año se abrieron varias cervecerías en el balneario. “Nos estamos aggiornando respecto a lo que pasa en otros lugares. Ha cambiado la cultura de la gente, que durante el año disfrutó de after office, del tapeo y de tomar una cerveza después del trabajo. Y ese perfil da para repetirlo en la playa”, explicó Arranz.

Doble jornada. Este jueves y viernes se desarrollará el ciclo cultural AcercArte, con espectáculos musicales, teatro, juegos para chicos y mucho más. Los shows principales serán los de Axel y Los Pericos en el escenario de Costanera y Dorrego, gratis.