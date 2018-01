Más de 100 mil turistas visitaron Pehuen Co

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

La temporada estival en Pehuen Co contuvo en el presente mes a más de 100 mil personas.

La cifra la brindó el director de Turismo rosaleño Bernardo Amor.

El funcionario manifestó a "La Nueva." que el tiempo de estadía de los turistas se divide ahora en semanas.

"La temporada alta tiene ocho: las cuatro de enero y las restantes del mes de febrero. Con ello hacemos los contrastes y los análisis. La gente pretende recorrer varios destinos en los días que tiene de vacaciones", expresó el funcionario.

Dijo que se están procesando las encuestas que se realizaron.

"Casi cuatro de cada 10 turistas están visitando la región".

Comentó que las promociones 2018, por dicha causa, se están realizando en conjunto en los municipios.

"El tema se trabajó en la Feria Internacional de Turismo; con Aerolíneas Argentinas para atraer a los turistas de Chile. En la temporada baja lo haremos con subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Ofrecemos mar y sierras. El turista quiere conocer muchas cosas en poco tiempo. Pehuen Co brinda turismo natural, ecoturismo y turismo familiar".

Amor dijo que la encuesta permite tener una fuente de información para adaptarse al turismo.

"Es sumamente dinámico. Cambia mucho la tecnología y la forma de consumir".

Dijo que en Pehuen Co creció en el rubro comercial.

"Hay 15 comercios más que en el año 2017".

Amor expresó que les va bien a aquellos locales que se adaptaron a la demanda.

"Tienen los cubiertos llenos todas las noches. Ofrecen las propuestas al aire libre, espectáculos culturales, cervezas artesanales, comidas al paso y una decoración al estilo playa".

"Los restaurantes tradicionales están ofreciendo shows culturales y artísticos".

Comentó que el sector de alojamiento trabaja con la misma cantidad de ocupación que el año pasado.

"Viene bien".

Expresó que el sector de servicios posee la misma capacidad que el año pasado, pero con más gente.

Manifestó que hay una fuerte apuesta por parte de la Municipalidad de Coronel Rosales para apoyar a las actividades recreativas, culturales y artísticas en la villa turítica de Pehuen Co

Dijo que muchas de ellos se concentran en la peatonal de la calle Brown. "Todos los días hay espectáculos callejeros",

Comentó que en el tablado de Paseo del Mar, todos los sábados, con la colaboración también del municipio, se presentan bandas de renombre de nivel regional.

Recordó que el grupo Contramarea lleva a cabo intervenciones artístas y espectáculos culturales en el espacio lindante a la Sociedad de Fomento Amigos de Pehuen Co.

"Colaboramos en la difusión y con el apoyo de la energía y la logística para llegar al lugar".

En otro orden, el director de Turismo de Coronel Rosales dijo que Arroyo Pareja, Villa del Mar están respondiendo bien fundamentalmente durante los fines de semana.

"Hay muchísima afluencia de gente".

Expresó que en el caso de Arroyo Pareja se viene trabajando en forma similar al año anterior. "El objetivo es que pronto se termine el camino para poder depositar todo el mobiliario que está preparado para la playa desde mitad del año 2017".

Comentó que se trata de puntos de encuento que son bancos con mesas de hormigón con cestos de residuos.

"Cada uno de ellos tiene la capacidad para albergar entre cuatro y seis personas. Es para una familia".

Comentó que en un primer momento se instalarán ocho y luego ocho más. "Irán en una platea de hormigón. Necesitamos que esté terminada la ruta. A la vera del camino costero al puerto se van a ir colocando esos puntos".

Dijo que están expectantes para que exista un mejor disfrute de este lugar.

"En Villa del Mar se sigue mejorando día a día".