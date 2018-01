Difunden el diario íntimo de Nahir Galarza donde asegura que sufrió violencia de género

La familia de Nahir Galarza, detenida por el crimen de su exnovio Fernando Pastorizzo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú el 29 de diciembre pasado, difundió en las últimas horas un supuesto diario íntimo de la joven donde escribía que era víctima de violencia de género por parte del muchacho, quien la agredía "física y psicológicamente".

"Su manipulación, violencia psicológica y física durante tanto tiempo me llevó a cambiar mi forma de ser, a convertirme en una persona insegura, reservada y más callada", se lee en uno de los párrafos que, se cree, escribió la joven en una especie de diario íntimo que hizo circular en los medios el vocero de la familia Galarza, Jorge Zonzoni.

La masajista de Nahir contó que la joven asistía a las sesiones con golpes, raspones y moretones

En otra página del diario, en el cual no figura la fecha en el que fue escrito, dice que Fernando la "trataba igualmente que a un objeto" y que "no paraba de gritar, insultar, golpearme y golpear cosas agresivamente. El me culpaba de que se pusiera en ese estado".

El mediático también aseguró que existen varios testigos que hacen referencia a las agresiones a las que sometía el joven asesinado con Galarza.

Una de ellas es una vecina de la casa donde vive la familia Galarza, quien dijo que Pastorizzo era un joven "muy agresivo" y que vio pegarle a Nahir.

"Muchos hablan del chico Fernando como que era una buena persona, pero lo he visto muy tomado, muy agresivo", dijo en una declaración realizada ante los abogados defensores de Galarza y presentada ante el fiscal.

El chat donde Fernando Pastorizzo cuenta una pelea con Nahir Galarza: "Me mataron a palos"

"Lo que más me llamaba la atención eran las cosas que hacía él. Más de una vez he sentido los gritos de Nahir, decía cosas como 'soltame, soltame', 'basta, dejame en paz por favor'", explicó la mujer, quien agregó que vio "a Fernando que le pegaba a Nahir, le tiraba del cabello, la agarraba del cuello, le pegaba cachetadas, como sacado".

También dijo haber escuchado la madrugada del 25 de diciembre que Pastorizzo llamaba a Galarza y le exigía que saliera a abrirle la puerta, lo que se contradice con los últimos chats conocidos ayer en los cuales la víctima le contaba a sus amigos que esa madrugada fue atacado a golpes por Nahir y una amiga.

La defensa también presentó la declaración de otra testigo que veía semanalmente a Nahir y ésta le confesó que era golpeada por Pastorizzo.

"Me contaba que una persona que salió con ella, que se llamaba Fernando, la molestaba, la llamaba, a veces la esperaba a la salida de su casa o de los boliches, y que la golpeaba", declaró la mujer, quien además dijo haberla visto con moretones en el cuerpo.

Informaron nuevos datos sobre cómo confesó Nahir Galarza que había matado a su novio

La difusión del diario íntimo de la joven tiene como estrategia la de intentar demostrar que la chica era víctima de violencia de género por parte de quien había sido su novio y atenuar una eventual condena en un juicio oral.

Es que actualmente está acusada del delito de "homicidio doblemente agravado por el uso de arma y la relación de pareja", el cual contempla como única pena la prisión perpetua.

El fiscal de Gualeguaychú a cargo de la causa, Sergio Rondoni Caffa, aseguró a Télam que el diario íntimo que está haciendo circular en los medios la familia no forma parte del expediente en el que se investiga el homicidio de Pastorizzo y no tiene valor jurídico.

Zonzoni aseguró que el diario fue escrito por Nahir y que el contenido fue peritado por una "junta de peritos psicólogos, psiquiatras y grafólogos especialistas en violencia de género y protección de la mujer". (Télam)