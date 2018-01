Se filtraron audios de Maxi López insultando a Wanda Nara

Se filtraron en las últimas horas audios en los que Maxi López insulta a Wanda Nara: "Pero si entramos recién y estábamos todos cag… de risa, idiota. ¿No ves que sos una idiota? Ya empezás a poner mal al nene mogólica".

Después de su separación, Wanda de 31 años y Maxi de 33 no esconden su mala relación, ambos padres de Valentino de 8, Costantino de 7 y Benedicto de 5.

El futbolista y la modelo continúan su pelea a pesar de que en diciembre se mostraron juntos en el cumpleaños de su hijo mayor, donde parecía que su vínculo había mejorado.

"Ya tengo tres gordi, no voy a cambiar ahora. No necesito cambiar. Avisame vos cuando te puedas tomar unas vacaciones sola porque me imagino que no te debe ni tocar, bolu… Ya te dije que me lo dijeron. Pero tomate unas vacaciones solita así te ponés a tiro. Yo me voy esta semanita. Relax, a garch… como un campeón solo con mi chica. Después te cuento lo que se siente mi amor”, se escucha en otro audio en el que Maxi chicanea a Wanda.

La abogada y amiga de la modelo, Ana Rosenfeld, habló en el programa Involucrados y dijo: "Hay miles de audios que no salieron a la luz. Es la única forma en que Maxi le habla a Wanda. Los audios son de ayer". (Ciudad Magazine y La Nueva.)