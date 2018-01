Falleció la cantante de The Cranberries Dolores O'Riordan

La cantante de la grupo irlandés The Cranberries, Dolores O'Riordan, falleció hoy a los 46 años, según informaron fuentes oficiales.

O'Riordan estaba en Londres en una sesión de grabación y todavía no dijeron de qué forma murió

"Los miembros de la familia están desconsolados tras recibir la noticia y han pedido privacidad en este momento tan difícil", señaló un comunicado de su agencia de relaciones públicas.

La cantante llegó a la banda en los 90 e interpretó temas y grabó temas conocidos como Zombi, When you are gone y Linger.

El primer CD de la banda fue número uno en el Reino Unido y editaron 5 discos a lo largo de su historia.

(ElPaís y La Nueva.)