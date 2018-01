Trump: "No soy racista"

El presidente de EEUU, Donald Trump, negó hoy que sea racista al ser preguntado en Florida por periodistas tras la polémica originada por sus declaraciones en las que llamó "países de mierda" a naciones como Haití y de África.

"Yo no soy un racista. Soy la persona menos racista que has entrevistado. Qué te puedo decir", respondió Trump brevemente al ser cuestionado este domingo cuando llegaba a cenar en uno de sus clubes de golf de la Florida.

El presidente estadounidense desmintió el viernes una información de The Washington Post según la cual dijo en una reunión sobre inmigración que Haití, El Salvador y los países africanos son "países de mierda".

Un legislador demócrata presente en la reunión confirmó al diario Los Angeles Times las declaraciones de Trump.

Sin embargo, Trump escribió después en su cuenta de Twitter que "el lenguaje que usé en la reunión de DACA (programa para los inmigrantes llegados en la infancia a EEUU) fue duro, pero este no es el lenguaje que usé".

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA!