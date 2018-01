El gran momento de Radagast: “Estoy viviendo el sueño del pibe”

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

A ver. Radagast grabó su espectáculo y estará disponible en poco tiempo en Netflix. Sí, lo podrá ver cualquier persona que tenga el servicio acá, en Grecia, en Estados Unidos o en Costa Rica (sólo por citar algunos entre todos los países a los que llega la plataforma).

No lo puede creer.

En abril despedirá su espectáculo en el Gran Rex.

No lo quiere creer.

Ahora está de gira por la costa y tiene un promedio de casi una función por día.

Tampoco lo puede creer.

Sus videos explotan las redes sociales. El más reciente lo compartió Thalía...

Tampoco.

Así es la vida de Agustín, el comediante bahiense que trabaja para hacer reír y automáticamente el trabajo se convierte en algo placentero.

Retocando el guión

“El show para Netflix se hizo de una, con público real. Sólo tuve algunas correcciones de guión por la universalización de los contenidos ya que sale para todo el mundo. Fue muy libre porque en Netflix dejan que los especiales de comedia sean como los comediantes lo disponen”, aclara Agustín.

—¿Qué esperás de Netflix?

—Sinceramente no sé. Lo único que estoy seguro es que tengo la posiblidad de que vea mi show gente de lugares que ni siquiera nunca imaginé. Sinceramente era algo impensado llegar a Asia, por ejemplo. Ni siquiera fue un sueño alguna vez, estaba más allá de eso grabar un especial con Netflix.

—¿Qué te genera mirar el calendario del verano y encontrarte con que tenés una función por día prácticamente?

—Alegría y gratitud. Eso sí siempre fue un sueño: ir por todo el país con un show y que la gente tenga ganas de ir a verlo. Es una temporada complicada porque no hay mucha guita en la calle y la gente no sale. Sin embargo, arrancamos en Mar del Plata con el teatro casi lleno, donde hay un millón de tanques para ir a ver. Tengo mucha esperanza con esta gira. Es una apuesta grande. La pre-venta viene bárbaro.

Cinco años en uno

—Tenés como base todo lo que hiciste en el año: la rompiste en las redes sociales, estuviste en un par de programas de Telefé...

—El 2017 fue un año increíble. Para mí fueron como cinco años en uno. Me pongo a pensar para atrás e hicimos de todo. La tele, Netflix, la gira en teatros, los Metropolitan todos los viernes con muchas salas llenas... No sé, la verdad es que estoy viviendo el sueño del pibe.

—Uno se imagina que estás todo el día riéndote ¿No hay un día en el que no tengas ganas de ir a trabajar?

—El cansancio a veces está. Pero es un trabajo placentero. Lo que siempre pienso es que estoy yendo a trabajar para hacer reír. Por eso cuando me aparece el Agustín que dice: “estoy cansado”. Con ese pensamiento se va automáticamente. Porque yo también me río mucho trabajando.

—¿Qué es lo que más te cuesta de las giras?

—Estar varios días lejos de mi hija (Bianca Aristarán, que también la rompe en las redes) o de mi novia (la comediante Fernanda Metilli). Después está todo buenísimo. Ahora, por ejemplo, estamos con todo el equipo de producción viviendo en una casa hermosa.

—¿Qué significado le das a las redes sociales en tu vida?

—Las redes sociales son mi medio de comunicación para hacerme conocido. A la hora de hacer el show es el lugar en donde más cómodo me siento, por la formación y el camino recorrido de todos estos años. Estoy tranquilo porque sé que cuando la gente viene al show se sorprende ya que no es sólo los videos que vieron. Hay una preparación, un guión, un espectáculo armado. Eso me da mucha tranquilidad. Sé que estoy dando un espectáculo de calidad.

—Quienes te conocen saben que sos más que un tipo espontáneo en las redes.

—Son una bocha de años haciendo esto. Siempre trato de hacer un espectáculo que a mi me gustaría sentarme a ver. Ya estoy armando el de la temporada que viene, a lanzarse en junio, ya que este tiene dos años de recorrido y va a estar en Netflix. La despedida va a ser en el Gran Rex.

—¡Upa!

—Sí, no entiendo nada. No sé porque dije que sí cuando me lo propusieron (risas).

Sus videos más vistos

“El de la playa sin dudas fue el video que más se viralizó. De hecho, ahora hay un proyecto para Telefé que es hacer algo con nuestra pareja interactuando en la vida real. Estamos muy entusiasmados con eso”, aclara Radagast.

“Los videos que hacemos con mi novia tienen mucha llegada. Hacemos una muy buena dupla. Los que hacemos con mi hija también tienen mucha llegada, al igual que los que hicimos con Dread Mar I. Otro que gusta mucho es el personaje Chuny”.

Chuny es una persona de la vida real. Agustín se inspiró en él, un conocido promotor de la década del ‘90 y principios del 2000. Y él lo sabe y se lo tomó con mucha buena onda.

“El personaje que a mi más me gusta interpretar es al venezolano Cristóbal Joropo”.

“¡El video que hice con un tema de Thalía explotó porque lo compartió ella! Una locura total”.