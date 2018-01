Objetivo 2018: "Consolidar la salud financiera de la Municipalidad"

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

A pocas horas de que el Concejo Deliberante discuta el presupuesto 2018, el secretario de Hacienda, licenciado Juan Esandi, acompañado por el jefe de Gabinete, César Tommasi, detallaron la situación del Municipio, las dificultades sorteadas en 2017, el optimismo para el año en curso y la necesidad de corregir algunas "anormalidades" en materia laboral.

"Hubo información parcial que a veces complica entender las cuestiones de fondo. Por eso queremos dar precisiones sobre lo ocurrido en 2017 en materia financiera, los inconvenientes del primer semestre, algunas estimaciones que no fueron tan precisas y las medidas que se tomaron para lograr este año equilibrar las cuentas", señaló Tommasi, antes de dar la palabra a Esandi.

--Esandi, ¿cuál fue la realidad financiera de la comuna en 2017?

--Fue difícil. Por un lado, porque a fines de 2016 se debió absorber una demanda de fondos imprevista, que nos restó margen de maniobra financiera. Por eso el primer semestre resultó complicado. Pero la principal novedad fue que se registró una baja importante en el cobro de la tasa de Seguridad e Higiene, que es nuestro pilar recaudatorio. Esa tendencia se consolidó a mediados de año y nos generó dificultades. Por eso elaboramos un plan de medidas, buscando revertir esa situación en lo que restaba del año.

--¿Se logró una mejora?

--Sí. Ese conjunto de acciones se fue cumpliendo al pie de la letra, hasta tener una situación económica mejor: subió la recaudación, llegaron transferencias de la coparticipación provincial y lo reforzamos con el plan de regularización de deudas. Por eso alguna evaluación que realizamos meses antes de terminar el año después tuvo resultados distintos, en el cierre del ejercicio.

--¿Cuáles medidas?

--La contención del gasto, impulsar la recaudación y ordenar al personal buscando mayor eficiencia y corrigiendo distorsiones. Con eso logramos cerrar el año en equilibrio y hasta transferimos recursos al ejercicio de 2018 para afrontar compromisos inmediatos. Ahora tenemos una vasta agenda por delante para consolidar la salud financiera, que busca apuntalar la eficiencia para, a fin de año, tener una estructura financiera sólida, estable y sustentable.

--Algunos ediles señalaron que el presupuesto 2018 es "un calco" del anterior.

--En materia de gastos hay un mínimo margen de acción para diseñar un presupuesto. Sobre 150 partidas, poco más de 10 concentran el 90% del gasto, con costos fijos y rígidos. La posibilidad de presentar un presupuesto distinto al anterior es con un alza brutal de la presión tributaria. De todos modos estamos a disposición para dar la información que requieran.

--¿Qué otras situaciones fue necesario corregir?

--Fue importante sincerar la tarifa del transporte público. Porque es un servicio que funciona pero también es deficitario, lo cual obliga al municipio a afectar sus ingresos a esa actividad no presupuestada. Por otra parte, este año dejaremos de subsidiar la tarifa desde el municipio porque con la SUBE se percibirán recursos de Nación.

--¿Se recibirán más fondos de la Provincia?

--A eso apuntamos. Nuestro presupuesto se ajusta a las exigencias del pacto fiscal y estamos en condiciones de recibir recursos. Pero lo que más nos interesa es destinar esos fondos a mejoras y no consumirlo en compensar la ineficiencia municipal.

Agüero dice que no pagaron los horas extra a inspectores

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Miguel Agüero, aseguró que el Municipio todavía no pagó las horas extra que se adeudan de noviembre a los inspectores de Control de Tránsito Urbano y manifestó sus quejas a través de las redes sociales.

El 5 de enero, mientras los trabajadores municipales hacían una jornada de retención de tareas, los inspectores de la ex Guardia Urbana dijeron que no harían controles de tránsito el fin de semana por falta de pago de esas horas.

Pablo Romera, vocero del intendente Héctor Gay, dijo en conferencia de prensa que el problema ocurrió por un error administrativo y que el Municipio había solucionado el inconveniente.

No obstante, según Agüero, poco más de una semana después de aquellos dichos, los empleados siguen sin cobrar.

“Los reclamos injustificados y error administrativo. Pablo Romera decía eso. Hoy pasaron más de 7 días y los empleados no cobraron las horas extras. ¿Quién falta a la verdad?”, escribió el referente de los empleados municipales en Twitter.