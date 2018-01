Caso UOCRA: Gay pidió investigar a empresarios y apuntó a otro gremio

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

"No es la UOCRA el único caso de aprietes o extorsiones en Bahía Blanca", le dijo ayer a "La Nueva." el intendente Héctor Gay. Y agregó que esta causa judicial debe "servir de ejemplo" para otros sectores sindicales que pueden haber llevado adelante prácticas extorsivas similares.

Luego de la detención de 12 de los 14 imputados por asociación ilícita y extorsiones a empresarios en nuestra ciudad y la región, el jefe comunal pidió ir a fondo con la investigación.

"El fiscal general Juan Pablo Fernández y la jueza de Garantías, Marisa Promé, aseguran que tienen elementos suficientes para seguir avanzando. Inclusive, para analizar si hay algún empresario vinculado, porque cuando se habla de coimas siempre hay uno que recibe y otro que paga".

--¿Existen datos certeros al respecto?

--No, pero tampoco hay que descartar que haya habido empresarios cómplices y si es así la Justicia debería investigarlo. No es lo mismo ser extorsionado que estar en connivencia. Si bien no tengo datos concretos sobre eso, en la historia reciente de Argentina hemos visto tantas cosas que no deberíamos descartar nada. Todos sabemos que no solo hay corrupción y mafia en los sindicatos, sino también entre los empresarios, la política, el periodismo, etcétera.

--¿Qué espera sobre esta nueva situación, en cuanto a la llegada de inversiones vinculadas con la construcción?

--Todo esto mejora las condiciones. Está por venir mucha obra pública importante en las rutas de la región. Son trabajos de mucho dinero y los empresarios, a la hora de presupuestar y elegir servicios de catering o transporte, lo deben hacer con total libertad. Además, esto tiene que servir como ejemplo para otros sectores gremiales que pueden estar en la misma situación.

--¿A qué se refiere?

--No es la UOCRA el único caso de aprietes o extorsiones en Bahía. Los que son víctimas en otros sectores también deberían animarse a denunciar.

--¿Cuál es el sector afectado?

--Por ahora preferimos ser cautos. Estamos conversando con gente, pero necesitamos la colaboración de quienes son víctimas. Comprendo que tienen miedo, pero entre todos tenemos que terminar con la impunidad.

"Decisión política"

Según Gay, la conclusión más importante es que "cuando hay decisión política y se trabaja en equipo para resolver un problema de vieja data se obtienen buenos resultados".

"Esto es el colofón de un tema que surgió a mediados del año pasado, a partir de la llegada de más obra pública a la zona. Entonces, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió hacer la denuncia en su visita de septiembre a Bahía. Vidal ha demostrado mucha decisión a la hora de luchar contra las mafias, ya sea exonerando policías corruptos o denunciando a mafias sindicales".

Para el intendente, esto es "una diferencia sustancial" con lo que ocurría años atrás.

"Podemos remontarnos a muchas historias, pero alcanza con citar el caso de la minera Vale, que se hartó de los aprietes y terminó abandonando su proyecto en Argentina, que involucraba a Bahía, más allá de que también tuvo algunas discusiones con el gobierno anterior en materia impositiva. Sufrieron extorsiones de la UOCRA y no tuvieron ningún respaldo en el poder político y judicial".

Luego recordó que la gobernadora había mencionado a José Burgos y no a Humberto Monteros, máximo dirigente de la UOCRA, porque en ese momento "se estaban trabando obras en las rutas 51 y 60, y esas eran las zonas donde actuaba Burgos".

En esta ciudad, agregó, hubo dificultades en materia vial con la empresa que se encuentra realizando la reparación del camino de Circunvalación.

Monteros y Burgos están señalados por la Justicia como los líderes de la asociación ilícita. El jueves ambos fueron detenidos, el primero, con más de 5 millones de pesos y 100 mil dólares en su casa de veraneo en Monte Hermoso. Además, tenía armas y cocaína en una cantidad para consumo personal.

El intendente también valoró la actuación de la Justicia, "que hizo un trabajo impecable" y la decisión de los empresarios que "tuvieron la confianza para ir a declarar y llevar pruebas".

También resaltó a la prensa, ya que la investigación judicial se inició de oficio por una publicación de este diario. "Es necesario que en las cosas importantes, como esta, estemos todos comprometidos y unidos".