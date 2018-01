UOCRA: el fiscal va detrás de una suma muy importante y se prevén fuertes penas

--Hola, Juan María. No sé si hablar de fútbol porque con toda la plata que gastaron este año se llevan todas las copas...

--Veo que siempre apelás a la misma fórmula para mufarnos, pero no puedo negar que estoy bastante contento, veremos cómo se desarrollan las cosas.

--No es para menos, aunque no creo que estés más contento que el intendente luego de la movida que hubo en la UOCRA.

--Tenés razón porque el gobierno municipal se sacó un problemón de encima y seguramente el camino de las inversiones sea un poco más fácil, aunque a decir verdad la economía del país no ayuda mucho. Pero volviendo al tema de la UOCRA no hay dudas de que esto suma porque la ciudad ya no podía seguir conviviendo con este tipo de prácticas. Incluso la satisfacción del gobierno municipal y del sector empresario fue muy grande porque pensaban que esto iba a demorarse, que el verano iba a pasar sin novedades. De ahí el agradecimiento que Héctor hizo a la Provincia, a la Justicia, a los empresarios que denunciaron y a cierto sector de la prensa que jugó muy fuerte en el tema.

--Bueno, pero convengamos que existía mucha preocupación porque la investigación no avanzaba y los muchachos no solo habían retomado las antiguas presiones, sino que amenazaban con volver y ser “millones”.

--Así es, y ya que estás hablando de millones, tengo entendido que la Fiscalía estaría tratando de llegar a una suma aproximada en lo que hace al monto de este tipo de delitos y no son pocos los que se animan a hablar de una muy muy importanteeee.

--¿Desde 2006, año en que habrían comenzado este tipo de maniobras?

--No, sólo en los últimos años. Según pude averiguar el fiscal Gustavo Zorzano va a pedir la intervención de los instructores contadores de la Procuración, quienes van a colaborar con la instructora contadora que trabaja con la Fiscalía para analizar documentación y ver la posibilidad de establecer el monto estimativo del daño. Te adelanto que sería muy importante y ya hay quienes hablan de que uno de los principales cabecillas tendría un campo a nombre de su mujer en la zona de Dorrego. Pero ya que estamos te comento un dato que me llamó la atención y que alude a la seriedad y responsabilidad con la que Zorzano y el fiscal general Juan Pablo Fernández tomaron el tema.

--Dale, te escucho.

--Me refiero a la forma en que se obtuvieron varias pruebas. Por ejemplo, se supo que se encuentra incorporada a la causa documentación que fue obtenida por personal de la división Casos Especiales, a partir de un trabajo encubierto realizado en domicilios y firmas relacionadas con la investigación.

--Bien, pero ¿a dónde querés llegar...?

--A que entre otras tareas el personal policial analizó los residuos que se desechaban en esas direcciones y lograron reconstruir valiosa documentación.

--¿Y qué penas podrían recibir?

--Mmmm, depende del grado de participación. Los jefes podrían recibir hasta 50 años de prisión, y el resto entre 20 y 25 años. Pensá que son muchos delitos y permiten sumar la pena máxima. Por cada delito de extorsión son de cinco a diez años, entonces, si son 40 hechos de extorsión serían 400 años, pero la ley establece un tope legal de 50.

--¿El tema termina acá?

--Te aseguro que no. Ahora seguramente habrá que ver la pata empresaria de esta historia y no descartes que la Justicia luego siga por algún otro gremio que habría incurrido en prácticas similares.

Cruceros desde Bahía

--Bueno, cambiando de tema y como adelantaste hace una semana, ya casi son un hecho las visitas periódicas de un crucero turístico a Bahía...

--Sí, incluso representantes de la empresa Alteza Cruises estuvieron el viernes y participaron de un encuentro regional del turismo donde participaron ocho municipios. La idea hacer seis o siete paradas en Bahía Blanca a lo largo del año y se van a empezar a armar opciones de excursiones por la zona, mientras que las agencias locales podrán comercializar el crucero y los bahienses podrán embarcar en el puerto local.

--¿Se sabe algo de los itinerarios?

--Sí, incluso un representante de la empresa, que el viernes habló con LU2, dijo que se están barajando muchas opciones con escala en Bahía, por ejemplo Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía, Madryn y Ushuaia, aunque de acuerdo a la demanda desde aquí se puede seguir al norte: Rosario y Brasil, por ejemplo. Franco participó del encuentro con representantes turísticos regionales y también con la Cámara de Mujeres Empresarias y Profesionales, que preside Ale Beligoy, en realidad la primera impulsora de este proyecto.

--¿Del barco tenés algún detalle?

--Todos. Se llama MV Delphin y según pude saber es un crucero clásico pequeño, con todas las comodidades y capacidad para 550 pasajeros. Su última renovación tuvo lugar en 2012 y su casco reforzado para hielo incluso le permite paseos en Groenlandia y la Antártida.

--¿Cuándo comenzarán en Bahía?

--La idea original era septiembre, pero se fueron con la idea de hacer un crucero en marzo. Todo va a depender de la ruta que se elija para el barco. Hay que pensar que esto va a significar una mejora para la ciudad por el movimiento económico que genera una actividad como esta, pero ya que estamos en el tema turístico, te cuento que en el encuentro del viernes también se habló del aumento de la conectividad aérea de Bahía Blanca.

A Chile en avión

--Es tremendo el movimiento que esté registrando Espora, un aeropuerto que ya quedó chico.

--Así es, según datos aportados por el subsecretario de Producción de la Muni, Pablo Pussetto, los pasajeros pasaron de 22.000 a 40.000 por mes y se van a agregar vuelos a Chile, Córdoba, Neuquén, todo esto junto con la llegada de otras líneas aéreas.

--¿Te referís a LASA Líneas Aéreas?

--Entre otras. Esta acaba de anunciar que Bahía contará con un vuelo internacional que la unirá con Mar del Plata, varias ciudades del sur del país y Chile, por ejemplo Temuco y Puerto Montt, con escala en Bariloche. Esto viene de la mano de las gestiones de promoción que vinieron haciendo el empresario Eduardo Rossetti y el diputado provincial Santiago Nardelli.

Acuerdo histórico en el Puerto

--Te paso de nuevo al puerto. Parece muy importante el acuerdo logrado entre el gremio de los estibadores y la Cámara Portuaria y Marítima, con el Consorcio como garante.

--Así es, Miguel Donadío se anotó un poroto de alcance nacional porque seguramente será un modelo a seguir en otros puertos. El principal objetivo, renegociar el Convenio Colectivo de Trabajo vigente desde en el ámbito portuario local desde la década del 70, con la finalidad de contar con un instrumento que armonice los derechos de los trabajadores con la necesidad de tener mayor productividad, eficiencia y competitividad en los puertos y de ese modo lograr una mayor generación de empleo.

--Explicame un poco más.

--Lo que se hará a partir de ahora es un replanteamiento que hace muchos años en este ámbito no se hace, se tendrá que aclarar qué lugar ocupa cada trabajador, en qué lugar tiene que estar, si hay que cambiarlo de lugar, capacitarlo, etcétera. Se trata de un acuerdo histórico porque el convenio colectivo de trabajo no se actualiza hace más de 40 años y porque para el puerto de Bahía es una época de transformación, siguiendo la agenda del Gobierno nacional de bajar los costos.

--Vi también que Miguel ya comenzó las reuniones con un grupo de trabajo encabezado por el arquitecto José María Zingoni buscando que la riqueza que genera el puerto también contribuya a al desarrollo de la comunidad whitense.

--Así es, esa fue una de las principales metas del nuevo titular del Consorcio y en muchos aspectos continuará con lo trazado por el Plan 2040. Se logró una mezcla de profesionales de distintas disciplinas, algunos muy experimentados y otros con las ganas y el empuje propio de la juventud. Donadío parece muy ilusionado y, como le gustan mucho las cuestiones de urbanismo, seguramente participará de las reuniones de trabajo.

--Supongo que la recuperación de El Castillo será uno de los objetivos.

--Entiendo que sí. Este es un objetivo de muchos años, sobre todo si se tienen en cuenta el potencial de esa joya arquitectónica, pero quedan 9 meses de labor por delante, así que no te apresures.

Menos coparticipación en la zona

--¿De la región tenés algo?

--Esta semana trascendieron en La Plata los coeficientes que utilizará la Provincia durante el año para repartir los fondos coparticipables, así que le acerqué los números a un amigo que le gusta mucho esto de las comparaciones...

--¿Y?

--Malas noticias: pulgar para abajo para la Sexta Sección en general, pero especialmente para los distritos del Sudoeste.

--Traducime la info, que hoy estoy medio dormido por el calor...

--En pocas palabras: se achica la porción de la torta provincial que recibirán este año Bahía Blanca y los distritos de la zona de influencia. Si hablamos de la Sexta, el año pasado los 22 distritos recibieron el 10,08% de los fondos coparticipables; este año, ese porcentaje será del 9,98%. Y, si hablamos específicamente de Bahía Blanca y los 12 restantes municipios de la Región del Sudoeste, pasarán del 7,05% al 6,97%.

--Pasámelo a cifras.

--Es difícil precisarlo hoy, pero son varios millones. Para que te des una idea, en 2017 la Provincia transfirió a los municipios por todo concepto unos 69.000 millones de pesos. Si a ese monto le hubieran aplicado los coeficientes previstos para 2018, los 22 distritos de la Sexta habrían recibido unos 68 millones de pesos menos.

--Y digo yo... ¿se puede cambiar esta historia?

--Es complejo, porque el CUD lo actualiza anualmente el ministerio de Economía tomando como base una canasta de datos, entre los cuales figura la población de cada distrito, la capacidad tributaria per cápita, superficie ocupada, cantidad y complejidad de hospitales, los servicios transferidos desde la Provincia a cada comuna y demás.

--Imagino, por lo que decís, que algunos municipios deben haber perdido o ganado más que otros...

--Imaginás bien. Dentro de la Sexta, 14 recibirán una tajada menor que el año pasado, y los otros 8 una mayor.

--¿El más perjudicado?

--Salliqueló, cuya porción de la torta se reducirá el 4,65%. Detrás vienen Saavedra (-3,49%), Monte Hermoso (-2,89%), Coronel Suárez (-2,78%) y Guaminí (-2,18%).

--¿Y los más beneficiados?

--Adolfo Alsina, con una suba del 2,31%, Pellegrini (1,96%), Tres Lomas (1,73%) y Laprida (1,13%). Un poco menor serán los aumentos para comunas como Tornquist (0,29%) y Coronel Pringles (0,55%).

--¿Y Bahía?

--Su porción de coparticipación se reducirá un -1,28% en 2018 respecto del año pasado. El lote de los “no tan perjudicados”, si lo querés ver así, también lo integran Puan (-1,45%), Patagones (-1,37%), Villarino (-1,25%), Coronel Rosales (-0,94%), Coronel Dorrego (-0,55%) y Tres Arroyos (-0,14%), entre otros.

--Imagino el descontento en algunas municipalidades...

--Los intendentes suelen estar acostumbrados a estas subas y bajas. Lo que aún no pueden digerir varios, y no se cansan de repetirlo, es la baja incidencia que sigue teniendo en la coparticipación la descentralización de servicios.

--¿Y eso?

--Casi todos te dan el ejemplo de las cámaras de seguridad. En 2016 se entregaron fondos a los municipios provenientes de la cartera de Cristian Ritondo y se los instó, entre otras cosas, a que desarrollaran sistemas de monitoreo con decenas de cámaras urbanas. Muchos así lo hicieron y hoy cuentan con un servicio clave para la prevención del delito, pero con un alto costo en materia de salarios y mantenimiento de equipos.

--En otras palabras: se giraron los fondos para descentralizar el servicio, pero hoy los municipios tienen que hacerse cargo de todos los gastos operativos.

--Así es, según se quejan varios intendentes. Y todo esto del CUD 2018 no hizo más que reavivar el malestar en varios de ellos.

Coronel Suárez en llamas

--Hablando de malas noticias: vi que esta semana se agravó el conflicto en la fábrica suarense de calzado Dass, algo sobre lo que habíamos hablado hace un mes.

--Sí, la mano viene particularmente brava. La última vez que tocamos el tema fue cuando terminaba el plan de suspensiones que la empresa aplicó durante gran parte del año, debido básicamente a la caída de la producción por dos factores: la retracción del consumo en el país y la importación de calzado terminado.

--Tengo entendido que después arrancó un período de vacaciones escalonadas para todo el personal y que en la vuelta al trabajo para todos, el último lunes, se anunciaron 300 despidos.

--En realidad, se anunciaron 300 suspensiones hasta el 9 de febrero, pero la empresa les habría advertido a los trabajadores que vayan pensando en el retiro voluntario porque, si no, el lunes 12 serán despedidos.

--Es decir, se van o se van...

--A eso sumale que en la semana se supo que más de 500 trabajadores de la empresa se acogieron al retiro voluntario en noviembre pasado. Por eso el exdiputado y exintendente Ricardo Moccero habló durante la semana de una crisis del sector del calzado que en algo más de tres meses dejó a casi 900 familias suarenses en la calle, con todos los problemas sociales y económicos que ello traerá aparejado.

--No quiero ni pensarlo, pero todo esto me hace acordar a la angustia y la desesperación que hubo en los meses previos a la quiebra de Gatic, en 2005.

--Y por eso Moccero, que hoy es concejal opositor, viene insistiendo con buscar soluciones alternativas que permitan ocupar a toda esa gente altamente capacitada en tareas de costura industrial.

--¿Qué propone?

--Que el Estado se involucre financiando la apertura de emprendimientos y que, al menos en un principio, le brinde trabajo.

--¿De qué tipo?

--Cosiendo guardapolvos para escuelas y hospitales, confeccionando botines para policías y otras fuerzas de seguridad... en fin, ideas.

--¿Y el intendente Roberto Palacio qué dice?

--Sus allegados aseguran que se están haciendo todas las gestiones posibles, ante la Provincia y la Nación, así como ante la multinacional, para evitar el colapso de Dass. Por ahora, debemos decirlo, no hay ninguna novedad.

--Ojalá que haya alguna, y buena, en los próximos días. Hagamos fuerza todos.

--Sin dudas. Y, aunque parezca una frase más, sin mezclar la pelea política. Está en juego la fuente laboral de miles de personas.

--¿Algo más?

--No, pagá, que te toca a vos y nos vemos la semana que viene...